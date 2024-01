Stopp - Tenk – Sjekk

Spør deg selv hva avsenderen egentlig vil at du skal gjøre. Forventer du en slik henvendelse? Er det noe du vanligvis får fra avsenderen? Svindelforsøk er lettest å avsløre ved at du blir bedt om å åpne lenke eller vedlegg.

Ikke stol på avsenderadressen

Det er lett å forfalske avsenderadresser i e-poster, SMS-er og tekstmeldinger. Når Altinn sender deg en SMS eller e-post, vil den fortelle at du har noe som må leses eller fylles ut i Altinn. Da må du åpne et nytt nettleservindu, skrive inn altinn.no og logge deg inn for å lese innholdet.

Altinn sender deg aldri melding fra meldingstjenester som Messenger, WhatsApp eller liknende.

Lenker og vedlegg

Klikk aldri på en lenke eller et vedlegg i e-post eller SMS fra oss. Åpne nettleseren og logg deg inn på altinn.no for å sjekke innboksen din.

Sensitive opplysninger

Oppgi aldri sensitive opplysninger som kontonummer eller sikkerhetskoder som blir etterspurt fra en slik falsk e-post eller SMS. Har du kommet i skade for å oppgi slik informasjon, ta kontakt med banken din så raskt som mulig. (kilde Altinn.no)