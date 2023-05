Kan arbeidsgiver kontrollere og overvåke sine ansatte?

Et grunnleggende prinsipp er at alle arbeidstakere har rett til personvern og privatliv på jobb. Det å bli overvåket av arbeidsgiver kan være svært inngripende for en ansatt. Særlig inngripende er verktøy som overvåker arbeidstakere på hjemmekontor, fordi hjemmet er i kjernen av retten til privatliv.