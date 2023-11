– Ingen vits å handle på salg, hvis salget viser seg å være en kjempedårlig deal!

Det sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet. For akkurat nå fylles innboksen din av reklame i forkant av Black Week. Om en uke, 24. november, er det Black Friday. Mange fristelser, men mange sitter også med en uggen følelse av å bli lurt.

– Flere enn i fjor svarer at de ikke stoler på at tilbudene er ekte, og det syns jeg ikke er rart i det hele tatt, når næringslivet år etter år blir tatt med buksa nede og har juksa med tilbudene, sier forbrukerjuristen.

Det er sjefen i Prisjakt Norge enig i:

– Juksepriser har vært et gjennomgående problem i mange år og har gradvis skapt en tillitskrise hos forbrukerne, sa Christoffer Reina til E24 denne uka.

I en undersøkelse bestilt av Prisjakt svarte seks av ti at de ikke stoler på at Black Friday-tilbudene er reelle. I fjor var tallet fem av ti.

På spørsmål om hvorfor de ikke vil handle, er det flest som oppgir «ikke behov» og «manglende tillit» som grunn for at de ikke skal handle på Black Friday i år.

– For å unngå at du blir lurt, er prissammenligning lurt, og da er prisjakt.no et godt verktøy, sier forbrukerjuristen. Se flere av hans råd lenger ned.

SAMMENLIGN: Sjekk at tilbudet faktisk er et tilbud, gjerne ved å bruke en nettside som prisjakt.no. Foto: Illustrasjonsbilde Liv Ekeberg

Som vi skrev tidligere i november, er det fra 1. oktober nye markedsføringsregler. Ved årets Black Friday-salg er alle butikker nødt til å oppgi laveste pris en vare har hatt den siste måneden.

Kravene til reell førpris er blitt tydeligere og strengere i år.

– Så hvordan kan jeg finne ut om jeg står foran en dårlig deal?

– Prisjakt.no er et godt sted å sjekke, sier forbrukerjurist Iversen i Forbrukerrådet.

Hvis du skal handle, har han disse tipsene:

Planlegg hva du skal handle

Sjekk at tilbudet faktisk er et tilbud

Bruk angrerett, åpent kjøp eller bytterett hvis du angrer