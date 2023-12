Regjeringen vil fortsette med å gi strømstøtte til husholdningene, men nå blir den dårligere.

– En ekstraregning til husholdningene på 750–875 millioner kroner, sier Marius Nilsen (Frp) til Nettavisen.

Blir dyrere for husholdningene

Fra nyttår får du tre øre mindre hver time i strømstøtte.

For husholdningene vil endringen i gjennomsnitt utgjøre mellom 250 og 300 kroner i løpet av ett år, anslås det i forslaget, skriver FriFagbevegelse.

Ordningen slik den er i dag er at husholdninger får strømstøtte når prisen overstiger 70 øre per kilowatt time. Staten dekker 90 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre (fremdeles uten mva), til enhver tid.

Nå økes innslagspunktet (den såkalte terskelverdien ) for strømstøtten fra 70 øre til 73 øre per kWt ( eks mva).

Kritisk

Mange har måttet endre vaner etter at strømprisen i perioder har vært skyhøy.

Energipolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, Terje Halleland, er kritisk til hele strømstøtteordningen, og mener at regjeringen ikke ser på dagens strømpris som et problem. Halleland mener at regjeringen forventer at forbrukere og næringsliv skal tilpasse seg en høyere strømpris.

– I en tid hvor mye blir dyrere, som strøm, mat og drivstoff, kunne regjeringen satt inn tiltak som hadde bedret situasjonen, sier han til FriFagbevegelse.

2022: Det ble utbetalt 32,6 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene.

2023: Det er så langt i 2023 (per oktober) utbetalt om lag 6,4 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene.

2024: Det anslås at staten vil utbetale om lag 9,75 milliarder kroner i strømstønad i 2024.

