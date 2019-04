Det kan være kjipt å oppdage at jernpanna eller jerngryta har rustet siden du sist brukte den, og noen vil kanskje til og med tenke at den da er både ødelagt og ubrukelig.

– Men det er den ikke. Det er ingen krise med litt rust, betrygger Mark Kelly.

Han jobber for den amerikanske jerngryteprodusenten Lodge Cast Iron, og forteller at dette er en vanlig problemstilling de får mange henvendelser om.

– Men heldigvis er det lite som skal til for å få den rustne jernpanna eller jerngryta i like god stand som da den var ny, sier han.

Fakta: TIPS Bruk jernpanna eller jerngryta ofte – da får du best effekt av produktet. Vask den med varmt vann så fort du kan etter bruk. Med jevne mellomrom bør du smøre dem inn med matolje, og gjerne la denne tørke inn over svak varme fra en plate i noen minutter. Da beholder du de gode stekeegenskapene til støpejernet og forhindrer rustangrep. Ikke sett jerngryta og jernpanna i oppvaskmaskinen, da tørker den ut. Kilde: Mattilsynet, Jernia.no, Lodge Cast Iron

– Ikke farlig

For Mattilsynet er også rustne jernpanner et velkjent problem. De opplyser om at de ikke er kjent med at det utgjør noen helsefare for folk å bruke dem med litt rust i.

De forklarer at jern er et sporstoff som kroppen behøver for å kunne danne hemoglobin i blodet, og inntaket derfor skal være svært høyt før man kan se negative helseeffekter av det.

Men rustne jernpanner er langt fra delikate, og Kelly i Lodge Cast Iron har noen klare anbefalinger til hvordan man får den i tipp topp stand igjen.

Skrubb, vask, olj og bak

Det første du gjør, forklarer han, er å skrubbe panna eller gryta grundig med litt stålull.

– Dersom det er vanskelig å få bort rusten, kan du ta med deg panna til et bilverksted eller en annen type mekanisk verksted, og spørre om de har utstyr for å kunne blåse rusten vekk for deg, tipser han.

Når rusten er borte, vasker du jernproduktet godt – og gjerne med litt såpevann, hvis du ønsker det.

Deretter tørker du den helt tørr, både over og under.

Bruk så litt kjøkkenpapir eller en fille til å smøre den inn med matolje under, inni og på sidene.

– Legg den ny-oljede panna eller gryta opp ned på ei rist midt i ovnen. La den stå der på omtrent 170 grader i en times tid. Det kan være lurt å legge en annen rist, tildekket med litt aluminiumsfolie, under. Da vil overflødig olje renner ned på den i stedet for å grise til ovnen, sier han.

Når timen er omme, skrur du av ovnen og lar jerngryta avkjøles inne i ovnen.

– Etter det er den god som ny, hevder Kelly.