I denne spalten skal jeg gi deg noen tips til hva du bør tenke på når du skal kjøpe bolig for første gang, eller det er lenge siden du har kjøpt bolig og trenger noen enkle tips å ta med deg.

Dialog med banken

Du har kanskje hørt noen si, «start prosessen tidlig» eller «du bør komme i gang»? Hva vil det egentlig si?

Jeg anbefaler at du starter prosessen med å ta en prat med banken din for å se hva du kan få i lån og eventuelt hvem som kan tilby deg best vilkår. Ofte vil banken sende deg samtykke for å få lov til å innhente opplysninger som blant annet inntekt, for å kunne hjelpe med å sette opp et tilbud.

Noen ganger kan det være behov for å ha familie eller venner som kausjonister eller medlåntakere, og dette kan medføre noe lengre behandlingstid.

Har du et finansieringsbevis klart, har du gjerne et budsjett du skal forholde deg til. På denne måten kan du lete etter boliger du har anledning til å kjøpe, og ikke bruke tid på de som er utenfor budsjett.

Les salgsoppgave og tilstandsrapport

Når du har fått finansieringsbeviset og er klar for å gå på visninger, er det noen ting som er fint å huske på.

I forkant av visning anbefaler jeg å lese gjennom salgsoppgaven. Vanlig praksis hos de fleste eiendomsmeglerforetak er at du får tilsendt salgsoppgaven på e-post dersom du melder deg på visning. Salgsoppgaven er også lett tilgjengelig på nett hos foretakene.

Eiendomsmegler Azra Hadzic fra Kristiansand jobber til daglig i Krogsveen Sørlandet med salg og kjøp av fast eiendom. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Krogsveen

Fordelen med å lese igjennom salgsoppgaven er at du stiller forberedt til visning og kan forberede spørsmål du har kommet på underveis. I tillegg er du kjent med boligen før du kommer inn på visning, og på denne måten kan du også undersøke forhold nærmere hvis du har bemerket deg noe underveis.

Videre i salgsoppgaven er det ved de fleste boligene utarbeidet en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten vil beskrive de byggetekniske forholdene med boligen og vil gi deg en indikasjon på elementer du må være observant på.

Rapportene er bygd opp slik at du får ulike tilstandsgrader på boligen – TG1, TG2, TG3 og TGIU (ikke undersøkt). Dette er viktig å ha et forhold til slik at du vet hva du kjøper.

Har du ikke anledning til å komme på visning eller tenker at boligen ikke er noe for deg likevel, så er det fint om du gir beskjed til megler.

Bruk tid på visning

Når du har kommet deg til visning er det vanlig å bruke litt tid på å kikke. Forestill deg hvordan du kan få plass til dine møbler og dine ting. Sett deg ned i sofaen og kjenn på følelsen av å være i leiligheten. Er dette en plass du kan se for deg komme hjem til etter skole eller jobb? Er det her du ønsker å tilbringe tiden din?

Boligen du kjøper skal være rett for deg og dine behov. Foto: Shutterstock

Ser du på en bolig som må pusses opp eller renoveres, er det en fordel å ha med en fagkyndig som kan hjelpe deg med å estimere kostnad til oppussing, og gi deg et klarere bilde på hvor mye du må investere for å få den standarden du ønsker.

Etter visning er det som regel budrunde dagen etterpå, og du får ofte en telefon fra megler som ønsker å høre om boligen var av interesse. Som meglere setter vi pris på tilbakemeldinger fra deg som har vært på visning. Vi har selgere på andre siden som venter spent på en tilbakemelding fra megler og som vil høre hva du som visningsdeltaker syntes om boligen.

Vi oppfordrer derfor alle visningsdeltakere til å gi en tilbakemelding om boligen er av interesse eller ikke. Det er lov å føle at boligen ikke var noe for deg og videreformidle dette. Hjemmet du kjøper skal være rett for deg, for dine behov, kriterier og ønsker.