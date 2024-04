Jeg elsker en rolig og harmonisk fargepalett. For å kunne skape dybde og harmoni er det viktig å jobbe med valg av ulike materialer, teksturer og former, så man ikke ender opp med et monotont og kjedelig uttrykk.

God planlegging av farger, materialer og teksturer gir ofte et bedre resultat. Foto: Richard Ribe

Her får du tre tips som hjelper deg å skape et spennende interiør.

Belysning

Belysning er noe av det viktigste for å skape hyggelig stemning, spesielt for oss som bor i Norge hvor store deler av året er mørk. Ved feil belysning blir det vanskelig å få de andre tingene til å fungere.

Belysning kan være vanskelig, spesielt spotter og fastmonterte lamper hvor man ikke ser resultatet før man er ferdig. Da er det gjerne for sent å endre. Det er derfor lurt å ha en god plan på dette, og eventuelt få hjelp. Et godt tips er å tenke på hva man ønsker å lyse opp. Hele rommet trenger kanskje ikke å være fullt opplyst, med mindre det er en operasjonssal. Lys opp hjørner og arbeidsplasser.

Når grunnbelysningen er på plass kan man finne fine bordlamper, stålamper og taklamper. Ved å plassere disse på ulike plasser og høyder i rommet er de med på å skape liv og stemning. Skyggene og lyset kan skape fine kunstverk på både vegger og interiør.

Tekstur

Tekstur og kombinasjonen av ulike teksturer og materialer er viktig for å skape liv. Start med det mest grunnleggende; gulv, tak og vegger.

Bruk ulike teksturer og former på interiøret for å skape et spennende uttrykk. Foto: Richard Ribe

Gulvet gjør en en stor del av et interiør og det er også kostbart og kan være vanskelig å forandre på. Så her må man ta noen gode valg som man kan trives med over tid. Det kan være lurt å velge noe som er nøytralt, og heller være mer spenstig på veggene.

Farge på vegger er ofte lettere og mindre kostbart å forandre på. Det er også noe som mange kan gjøre selv, slik at man kun skal betale for materialer. Veggene er en stor del av rommet og gir derfor stor effekt.

Richard Ribe driver interiørbutikk i Kristiansand og er designer av egen møbellinje. Hver sjette uke skriver han i Abito. Foto: Richard Ribe

For å skape en ekstra dybde og sjattering på veggene er jeg glad i å bruke betongsparkel med farge og marmormaling. Denne er rik på pigmenter og litt tykkere enn vanlig maling, og gir et fing og behagelig spill. Det er også lett å påføre.

Betongsparkel og marmormaling gir en fin dybde og sjattering på veggene. Foto: Richard Ribe

Ser man på gamle slott og bygg nedover i Europoa finner man flotte vegger med mye spill, liv og dybde. Det ble brukt maling som ga et helt annet uttrykk enn hva vi nå er vant med. Med enkle grep kan vi ta med noe av denne teknikken og forvandle de glatte gipsplatene.

Med å bevisst velge stoffer av ulike materialer, nyanser og tekstur, blir ikke uttrykket platt og kjedelig. Det trengs litt mer planlegging, men resultatet blir mye mer unikt. Om gulvet er eik trenger ikke alle møblene være av samme tresort. Brekk gjerne av med en mørkere tresort som gir kontrast og en helt annen glød til rommet.

Ulike former

Til sist vil jeg si; vær bevisst! Bruk ulike former i innredningen. Man trenger ikke å velge alle møblene fra samme serie. Bland inn stoler med runde former sammen med de firkantede sofaen. Kanskje du kan lage en buet døråpning eller en buet vegg? Ulike former gjør at øyet får litt mer å jobbe med, og det hele blir mindre forutsigbart.