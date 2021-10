Om unge boligkjøpere, finansiering og rentefrykt

For å kjøpe bolig må du ha en egenkapital som tilsvarer 15 prosent av kjøpesummen. Både myndighetene og bankenes utlånsregler stiller dette som et krav. En annen hovedregel er at samla lån ikke skal være mer enn fem ganger brutto inntekt.

Hjelp, jeg tilfredsstiller ikke kravene

Hvis du for eksempel er student, og allerede nå vet at verken egenkapital- eller inntektskravet kan innfris, kan det likevel være andre veier til målet. Når banker vurderer lånesøknaden tar de nemlig også med i betraktningen om du for eksempel har en realkausjonist som kan dekke inn hele eller deler av egenkapitalen og/eller en medlåntaker som kan kompensere for manglende inntekt. Banken har også mulighet til å innvilge en liten andel boliglån som avviker fra reglene, og unge låntakere blir gjerne prioritert i den sammenheng.

Rentespøkelset

Nå som sentralbanken har satt opp renta, og også varsler at den sannsynligvis økes ytterligere fremover, er det garantert mange mulige førstegangskjøpere som blir usikre. De opplever at terskelen for å investere i egen bolig bare blir høyere og høyere. Er du litt eldre, har du erfart at renta har gått opp og ned før, og vet at dette er en del av gamet. Det som er fint å vite er at banken tar en «stresstest» når de vurderer boliglånssøknader. Her kalkulerer de inn hvilke konsekvenser en 5 prosents renteøkning får for økonomien din. Dette tallgrunnlaget gir deg mulighet til å planlegge og forberede økonomien på eventuelle renteøkninger i fremtiden. Et annet alternativ kan være fastrentelån som gir mer forutsigbarhet. Å redusere personlig forbruk og spare er faktisk enklere enn mange tror.

Sunt boligmarked i sør

Heldigvis er boligprisene på Sørlandet ikke så vanvittig høye som for eksempel i Oslo og andre større byer. Det betyr at det tross alt er lettere for unge mennesker å komme seg inn i boligmarkedet her i regionen enn mange andre steder i Norge. Historisk sett er investering i bolig et fornuftig, økonomisk grep, så hvis du er ung og har lyst til å kjøpe noe som er «ditt», ta et møte med banken og megler for å se hva som er mulig å få til. Kanskje blir du positivt overrasket.

Til slutt vil jeg dele noen råd til unge boligkjøpere (lånt fra Sparebanken Sør).

Begynn å spare penger tidlig! Gjør deg kjent med boligmarkedet/leilighetsmarkedet i byen du bor i /skal flytte til. Å følge med på finn.no er veldig lurt. Snakk med banken din og forhør deg om dine muligheter og hvilket tilbud de kan gi deg. En god dialog med banken er alfa og omega. Snakk med folk du kjenner, og som har bodd/bor i byen – hvor er det best å bo? Er det noen spesielle områder de kan anbefale? Gå på visninger! Det er en fin måte å finne ut hvordan du vil ha det og ikke minst hvordan du ikke vil ha det, og du blir raskt fortrolig med prisnivå i forhold til størrelse og standard. Få hjelp i budrunden fra noen med erfaring.

Lykke til!