Det er fort gjort å glemme plenen nå om høsten. Dugget gjør den fuktig store deler av dagen, og vi tenker kanskje at den uansett snart blir dekket av snø. Men dersom du skal få en fin gressmatte neste vår, er det lurt å ta vare på den også nå.

Nils Guttormsen er gartner hos Hageland Vågsbygd. Han sier at plenen går i dvale om vinteren, men selv om ikke den trenger så mye næring da, er det smart å sende med den en liten matpakke.

– Vi anbefaler å gjødsle en siste gang i september. Ved å gi plenen litt næring i form av naturgjødsel før vinteren, har den litt å tære på mens den hviler.

Klipp så lenge den vokser

Hvis ikke du får gjødslet før frosten kommer, er det for seint. Klippingen bør du også slutte med når frosten kommer, men en god tommelfingerregel er ifølge gartneren å klippe så lenge den vokser.

– Man tror kanskje at man har klippet for siste gang, men så kommer det gjerne en liten varmeperiode og så ser man at plenen fortsatt vokser. Da går det helt fint å klippe en gang til, selv om kalenderen viser oktober og kanskje november.

Ifølge Opplysningskontoret skal man passe seg for å snauklippe plenen på denne årstida, de anbefaler ikke lavere enn 5 centimeter på siste klipperunde.

– Dersom gresset er kortere kan det føre til frostskader, men er gresset for langt så kan det utvikles sopp- og råteskader, beskriver de.

Lars Berg

Olle Berg er forfatter av boka «Gräsmattan – så lyckas du!». Han advarer også mot soppskader på denne tiden.

– Vil du ha en fin gressplen til våren er det viktig å ta vare på den nå, og høsten er også tiden for å forebygge soppsykdom i plenen, sier svensken med 50 års erfaring fra hage- og plenarbeid.

Han tipser samtidig om at det er lurt å sørge for et høyt kaliumnivå.

– Når vinteren kommer så vil gresset fryse og da trenger det kalium, derfor kan det være lurt å gjødsle plenen med høstgjødsel som inneholder kalium et par ganger i september og oktober.

Hvile i fred

Når frosten først kommer, bør du la plenen vært mest mulig i fred.

– Dersom du tråkker mye på plenen når det er frost, kan gresstråene knekke. Da kan de nedtråkkede områdene føre til gule flekker om våren, og da tar det lengre tid før plenen blir grønn og fin, sier Berg.