Men hvor lenge holder deg seg – og kan det bli farlig å drikke etter noen år?

Vi bør alle lagre en viss mengde drikkevann hjemme – i tilfelle krise oppstår, råder sikkerhetsmyndighetene. Foto: Foto: NTB scanpix/Shutterstock

Christine Gulbrandsen

Du har kanskje hørt at myndighetene råder alle til å ha et lager av drikkevann på lur, i tilfelle en krise skulle oppstå og ramme husholdningenes vannforsyning.

– Alle bør lagre vann hjemme, bekrefter fungerende direktør Per K. Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og fortsetter:

– Vi anbefaler at man oppbevarer ni liter vann per person i husstanden for å dekke det grunnleggende behovet.

Men hvordan skal egentlig vannet lagres? Og er det fortsatt trygt å drikke det etter flere års lagring?

– Dersom du følger noen enkle råd, kan vannet fint lagres årevis og fortsatt være trygt å drikke, svarer Brekke.

Det samme påpeker Vidar Lund, Seniorforsker ved Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet.

– Dersom rent kranvann fylles på flasker som er vasket reine, som er beregnet for næringsmiddel-formål, og korken skrus på slik av ikke mulige forurensninger kan komme inn, vil vannet kunne lagres over flere år uten at vi kan bli syke av å drikke det, sier han.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og anbefaler at man oppbevarer ni liter vann per person i husstanden for å dekke det grunnleggende behovet. Foto: Scanpix/Shutterstock

Vask først, tapp deretter

Rådene er som følger: Vask flaskene eller dunkene du skal lagre vannet på med såpe og vann, før du så skyller dem grundig. Tilsett deretter to korker husholdningsklorin per ti liter med vann. La denne blandingen stå i beholderne i minst 30 minutter, før du så skyller dem veldig godt.

– Etter reingjøringen fyller du flaskene eller dunkene helt fulle med vann fra springen. La vannet renne helt til det er kaldt, slik at du får nytt vann, sier Brekke i DSB og legger til at man aldri anbefaler å bruke varmt vann fra springen som drikkevann, i og med at varmen kan frigjøre metaller fra rørnettet og lekkes over i vannet.

Fakta FAKTA Kun en av fem lagrer vann hjemme, viser en befolkningsundersøkelse fra høsten 2019, som DSB står bak.

Slik bør du lagre vannetsollys

Vann som skal lagres, bør stå mørkt og kjølig, uten direkte sollys. Sollys og høye temperaturer kan nemlig føre til at plastbeholdere langsomt brytes ned, slik at det blir lukt og smaksstoffer i vannet, påpeker Brekke. I tillegg kan det bidra til at det vokser alger i vannet.

– Du bør heller ikke oppbevare vannet i rom der det står bensin, plantevernmidler eller andre lignende stoffer. Grunnen til det, er at dampen fra disse kan trenge inn i plast, sier han.

Plast vil over tid kunne avgi noen stoffer som vil gi noe lukt og smak på vannet. Derfor kan det også bli noe avvikende smak på vann etter lang tids lagring på plastflasker eller plastkanner, ifølge Lunde i Folkehelseinstituttet.

– Men såframt flaskene er beregnet på drikke, vil vannet fortsatt kunne drikkes etter flere års lagring. For å beholde best mulig kvalitet på vannet kan det derfor være en god regel å bytte ut kranvannet i de lagrede flaskene hvert år, selv om det ikke vil være farlig å drikke vann som er lagret lengre.

Du kan også vurdere å lagre vannet på glass, de er både tettere og mindre utsatt for luktinntrengning.

– Vann tappet på reine glassflasker vil ikke i samme grad bli utsatt for smaksendring over tid, legger seniorforskeren til.

Kjøp flasker med vann eller mineralvann

En annen løsning er å kjøpe noen flasker med butikkvann- og mineralvann, og lagre disse, ifølge sikkerhverdag.no. Da slipper du å vaske og skylle flasker eller vannbeholdere.

Butikkvannet har gjerne en holdbarhetsdato stemplet på flaska, men det betyr ikke at det er dårlig etter at datoen er passert, forklarer Erlend Vagnild Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

– Vannet er fortsatt trygt å drikke etter datoen som er satt. Datostemplingen på flaskevann er av "best før"-sorten, om det lagres veldig lenge er det en liten mulighet for at vannet kan endre noe lukt eller smak – men det skal altså fortsatt være rent og trygt, sier han.

8. februar 2020

