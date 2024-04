Alt fra større beløp til dåp og konfirmasjon, til mindre beløp som til bursdager, jul og den hverdagslige sparingen. Så hva burde vi gjøre med disse summene? Kontanter i sparegris hører nok for mange fortiden til, og det med god grunn hvis vi er opptatt av at pengene skal vokse.

Som med all sparing må vi først tenke på hva vi skal spare til, og hvor langt unna dette er i tid. Tiden kan være vår beste venn eller vår verste fiende, og det er denne som avgjør hvor vi burde plassere pengene våre.

Tidshorisont er avgjørende

Hvor lenge man har tenkt å spare har betydning for hvilken sparemåte som er den beste. Foto: Illustrasjon: DNB

Hvis pengene skal brukes innen ett år anbefaler jeg kontosparing, for eksempel sparekonto.

Er tidshorisonten ett til tre år kan et rentefond være det beste alternativet, mens hvis man har lengre tid som tre til fem år, bør man velge kombinasjonsfond. Det er et fond med kombinasjon av rentepapirer og aksjer.

Aksjefond er aktuelt dersom man har mer enn seks års perspektiv på sparingen.

Barn har tid

Ofte er sparemål til barn gjerne mer enn seks år fram i tid som for eksempel moped, bil eller egenkapital til bolig. Små summer kan vokse seg store i fond med mye aksjer over lengre tid, men det krever at vi har tiden på vår side.

Da er tiden vår beste venn. Dette er fordi det kommer til å svinge, men historisk sett kan det gi mye bedre avkastning enn sparing på sparekonto.

Tiden kan fort bli vår verste fiende når vi sparer på sparekonto. Dette er fordi prisveksten på varer og tjenester kan øke raskere enn sparepengene dine. Det betyr ikke at summen på konto blir mindre, men hva du kan kjøpe for den blir det. Verdien på pengene dine kan derfor falle over tid.

Sparing av gaver

Gjennom barndommen får gjerne de unge håpefulle flere pengegaver ved ulike anledninger.

Gavene gis gjerne som kontanter eller vippses rett til konto, men der bør de ikke bli lenge. I hvert fall ikke hvis formålet er langsiktig sparing.

Sparer du 90.000 kroner til barnet ditt gjennom konfirmasjon og dåp, er det stor forskjell på hvordan pengene kan vokse. Sparte du disse pengene fra år 2000 til 2020 ville de på vanlig sparekonto blitt til 108.000 kroner, mens på et aksjefond hadde de vokst til 236.000 kroner.

Etter 20 år vil 90.000 i aksjefond ha mer enn dobbelt så høy verdi som penger på sparekonto. Foto: Illustrasjon: DNB

Så hvor du plasserer pengene har stor betydning over tid. Selv kjøper jeg små symbolske gaver til mine nevøer og nieser, og setter resten av beløpet jeg vanligvis ville brukt i fond. Det er ikke noe problem å kjøpe fond til barn uavhengig om du er tante, bestefar, bror eller mor. Ikke tenk at du må ha mye penger for å spare i fond, minsteprisen er kun 100 kroner.

Månedlig sparing

Ikke glem den månedlige spareavtalen, denne er helt gull! Da kjøper du på både bunner og topper i markedet.

Figuren viser ni måneder med et engangsbeløp kontra månedlig sparing i fond i koronatiden. De som plasserte 9000 i starten fikk null prosent avkastning, mens de som satt inn 9000 fordelt på månedlig sparing fikk 11,93 prosent avkastning. Foto: Illustrasjon: DNB

Noen velger mindre avtaler på for eksempel 100 til 500 kroner, mens noen velger å investere barnetrygden hver måned. Det viktigste er å starte, og beløpet kan du justere underveis.

Håper dette gir økt kunnskap og motivasjon til å starte sparingen til barn. Dersom du er usikker på hvilket fond som passer for dere, hvordan du går frem for å kjøpe fond i gave eller har andre spørsmål, ta kontakt med banken din så får du hjelp.