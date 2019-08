Richard Ribe

La dine favoritt gjenstander få stå på utstilling. Finn fram de tingene som gir deg glede og vekker minner, og still de opp dekorativt. Kombiner ulike materialer, teksturer, former, gammel eller nytt, dyrt eller billig, målet er å skape personlige og spennende små utstillinger som er fine å hvile øynene på. Stilleben er en perfekt måte å gi hjemmet ditt en enkel forvandling, med gjenbruk av det du allerede har.

Når jeg starter en innredning starter jeg alltid med de største tingene som belysningen og møbler. Når man har plassert dette, er det hyggelig å lage små miljø i miljøet.

Plassering

Det første man bør tenke på er hvor man ønsker å trekke oppmerksomheten og blikket først. Har man en veldig fin utsikt, la heller dette få spille hovedrollen, og lag et stilleben en plass der det kan tilføre en vegge eller plass noe ekstra. Det er ingen vits i å la disse konkurrere om oppmerksomheten. Men når man har sett utsikten, kan man flytte blikket videre til noe annet spennende.

Slik bygger du et stilleben

Det er tre viktige ting å tenke på når du skal bygge et stilleben: Høyde, form og farge.

I et stående stilleben begynner jeg gjerne med å sette den høyeste delen bak og litt på siden, og jobber med ulike nivåer, og ender opp med det laveste fremme.

Dynamikk skaper man ved å jobbe med detaljer i ulike nivåer, og ved å skape en form for harmoni i de ulike delene.

Selve stillebenet komponerer jeg ofte som en trekant. Jeg unngår ofte gjenstander med samme høyde, men bruker gjerne “tunge” og “lette” farger til å balansere det hele med.

Materialer

Bruk materialene bevisst. Her kan du gjerne ta inn typiske trender. Marmor kommer vi til å se mye mer av framover, og i et lite stilleben tør man kanskje å prøve seg på litt mer vågale typer marmor med mer mønster eller andre farger. Valnøtt og mørke tresorter har virkelig gjort sitt inntog, og tilfører interiøret varme og dynamikk. Noen gjenstander i mørkt tre kan virkelig gjøre en stor forandring i et lyst nordisk interiør.

Ønsker man virkelig at favoritt gjenstandene skal komme fram, kan det få lov å stå helt alene, og virkelig få skinne på hedersplassen.

Et tips på veien til et fint stilleben, kan være å ta raskt bilde med telefonen, da er det ofte lettere, og litt mer konkret, å se hva som fungerer eller hva du bør flytte på. Lykke til! For mer inspirasjon følg meg gjerne på Instagram : @richardribe