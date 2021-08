Slik får du riktig utendørsbelysning

Dette innlegget er skrevet sammen med elektriker og er en lettfattelig guide til god utebelysning. Husk at majoriteten av utebelysning er fast installasjon og skal derfor utføres og endres i samråd med elektriker.

Behov for utebelysning

Anbefalingen er at utebelysningen tilpasses belysningsnivået i omgivelsene. Bor du slik at det allerede er godt belyst rundt eiendommen, trenger du kanskje ikke tilføre så mye lys selv, og kan heller fokusere på dekorativ belysning. Er det slik at du selv må stå for belysning av eiendommen, er det noen ting å tenke på. Start prosessen med å kartlegge bevegelsesmønsteret på eiendommen. Det er gjerne flere steder enn inngangspartiet man ønsker belyst, for eksempel mot postkasse, søppelkasser, garasje, parkering, kjellerinngang, terrasser, andre uteplasser og så videre.

Et spesielt sted på eiendommen er kanskje ekstra glatt på vinteren, og kan være lurt å belyse bedre. Ta en mental runde på eiendommen og tenk over hvilke områder du hadde ønsket å belyse. Etter kartleggingen av bevegelsesmønster velger man hva man ønsker å belyse, og velger lyskilder som vil belyse riktig, basert på behovet.

Det er dessverre ikke alltid at den utebelysningen man synes er tøffest, blir den riktige for behovet. Man bør alltid tenke på belysningsbehovet før man velger seg lamper. Tenk også at utebelysning kan være en ekstra sikkerhet for eiendommen. Det er mindre sannsynlig at noen vil prøve å bryte seg inn en godt belyst dør eller ta med seg en sykkel fra en godt belyst garasje eller parkering.

Noen ting bør man tenke på i forhold til plasseringen. Det er ikke sikkert at naboen blir spesielt fornøyd om du setter en lyskaster mot soveromsvinduet deres eller sørger for at de (eller du selv) er blendet i innkjørselen på kveldstid. Det kan også være områder av hagen som man gjerne ikke vil belyse, et område du vanligvis ikke viser frem. Forsøk da å lyssette uten å få med det området.

Kanskje du har noe på eiendommen du hadde ønsket å belyse av rent estetiske grunner? Et fantastisk flott tre, noe arkitektonisk eller landskapelig vakkert. Ta disse tingene med i planene fra starten for å få fullt utbytte av belysningen.

Nybygg og strømtilførsel

Andre ting å tenke på i henhold til utebelysning er strømtilførsel. Skal du bygge nytt hus eller skifte kledning på nåværende hus, kan det være strategisk å få med elektrikeren på planlegging av strømtilførsel tidlig i prosessen. Da kan elektriker legge klart rør og eventuelt strøm enklere. Dette er mer tidkrevende å gjøre i ettertid, og dermed også dyrere.

I noen tilfeller, om man for eksempel ønsker strøm til garasje, lyktestolper eller pullerter (små lyktestolper), må man gjerne grave ned strømtilførsel. Dette er også lurt å tenke på så tidlig i prosessen som mulig. Da slipper man å måtte grave opp allerede utbedret område.

Lyskilder

Etter at behovet er kartlagt og man har avgjort hvor og hva man vil belyse, kan man starte jakten på de perfekte lyskildene. Det finnes et hav av utebelysning både i butikker og på nett, i tillegg til at man kan kjøpe lyskilder direkte fra elektriker. Vurder lyskildene ut ifra behovet, slik at du får resultatet du ønsker, men det er også rom for å gå for lyskilder du synes ser bra ut, fordi utvalget er enormt. Lykke til!