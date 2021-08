Fem tips til hjemmet ditt

Sitter du med en følelse av at interiøret og boligen ikke har en helhetlig sammenheng? Jakten på den berømmelige «røde tråden» kan fort vise seg å bli ganske uoverkommelig. Eller at du kjøper nye, fine ting, som når de blir plassert i hjemmet ditt, ikke blir like fine som du hadde sett for deg?

Dette gjelder ikke bare interiør, men også klær. Jeg tror nesten alle har et antrekk i skapet som hodet lurte en til å kjøpe med fantasien om at dette skulle bli ens «nye jeg».

Forskjellen er at du kan gjemme tøyet bort i et skap, mens interiøret står i rommet og roper «FEIL»

Ordet bomkjøp er kanskje det ordet jeg hører mest i mitt yrke som interiørdesigner. Hvordan følger du den røde tråden og unngår kjøpsfellene?

En viktig ting å huske på, er at årstidene påvirker oss. Det er ikke bare butikkene som setter tralten for dette.

Når det er kaldt ute, innreder vi gjerne med lune og varme toner som minner oss om varme.

Når det er varmt ute, innreder vi gjerne med kalde toner som minner oss om avkjøling.

Gradestokkene er ikke det eneste som påvirker oss, men også fargene ute.

Det er en grunn til at butikkene og hjemmene våre bugner av oransje, røde og gule farger på høsten. Og at vi ser mer til pastell, grønt og blått om sommeren.

Det er ikke sikkert at du er en av dem som lar deg påvirke, men poenget er at trangen til fornyelse skifter i takt med årstidene.

Så hvordan kan du sette på kjøpebremsen og faktisk finne frem til interiøret som passer for deg?

Her er fem tips til hvordan du kan foreta bevisste valg:

1. Finn din stil

Bruk tid på å finne ut hva som er din personlige stil. Dette er kanskje noe av det viktigste du kan gjøre når det gjelder å sette en stopper for spontankjøpene. Et tips jeg gir til mange av av mine kunder, er å se gjennom interiørmagasiner eller Pinterest og Instagram. Klipp ut eller lagre de bildene du syntes er fine. Nå du har laget deg en liten samling, går du gjennom bildene. Spør deg selv hva du liker, og hvorfor du likte akkurat dette bildet.

På denne måten blir du mer bevisst, slik at neste gang du står i butikken, klirrer det kanskje inn et par varsler i hodet, i form av, «sett den fra deg,» eller «dette er ikke din stil».

2. Farge- og materialplan

Sett sammen en fargepalett før du begynner på noe som helst av oppussing/ innredning.

Det er absolutt ikke nødvendig å velge nye farger i alle rom. Ved å holde seg til en fargeskala, blir det enklere når det kommer til ommøblering eller kjøp av nytt interiør. Har du ulike stiler og farger gjennom hele boligen, må du tenke forskjellig i alle rom. Dette kan fort bli slitsomt og ikke minst dyrt. Hvis du tar deg tid til å sette sammen en fargepalett og begrense antall farger og materialer, har du en klar fordel.

Jeg liker å kalle dette en «step by step» plan. Etter som du blir flinkere og flinkere til å bevisstgjøre deg selv, kommer mange av valgene automatisk til deg, og du behøver ikke lenger å planlegge like grundig.

3. Ulikheter og likheter

Hjernen vår liker spenning. Derfor vil et rom virke kjedelig hvis det er innredet slik at alt er likt, men det vil også virke rotete dersom det er for mange ulikheter. Jeg pleier å si 70 prosent likheter og 30 prosent ulikheter, for å sette regnestykket i en spennende ubalanse.

Så hvordan finner du ulikhetene og likhetene i hjemmet ditt?

Her er noen eksempler på hva du kan se etter:

Tekstur

Form

Farger

Tekstiler

Naturmaterialer

Gammelt og nytt interiør

Noen har kanskje rette eller runde former på møblene. Det oppstår dermed ikke noe brudd med andre former, noe som sannsynligvis hadde fått rommet til å virke mer spennende. Eller møblene har så mange former at rommet virker rotete. I disse tilfellene hender det dessverre at enkelte møbler må gå planken, slik at vi kan skape harmonien vi er ute etter.

Det samme gjelder bruk av gammelt og nytt interiør. Du har sikkert fått med deg at det er populært å mikse gammelt og nytt interiør for å lage spenning. Det er riktig, men du må bestemme på forhånd om det er det gamle eller det nye som skal bestemme. Altså hva som skal være 70 prosent og hva skal være 30 prosent.

4. Tenk helhet

Ikke tenk på veggfarger, gulv og interiør separat, men som en helhet. Når alt kommer sammen i et rom, er det viktig at elementene jobber sammen. Farger og temperaturer påvirker hverandre hele tiden.

Et klassisk eksempel på dette er veggfarger. Hvorfor likte du fargen i butikken, men da den kom opp på veggen, ble det ikke slik du hadde sett for deg at det skulle bli? Dette skyldes at veggfargen blir påvirket av både lyset og interiøret den blir satt sammen med. En kald veggfarge kan virke lunere når den blir plassert sammen med andre varme farger/metaller/naturelementer. Til og med lyspærene du velger er med på å påvirke veggfargen.

5. Personlighet

Da var vi her. Hvordan bevarer du personligheten i hjemmet ditt ved å følge oppskriften jeg har skissert? Ordet «trend» har blitt et skjellsord for noen. Du er kanskje en av dem som misliker tanken på å falle for en trend, eller kanskje enda skumlere, «følge» trenden.

I så fall kan jeg trøste deg med at vi aldri har vært så personlige i interiøret vårt som vi er nå. Dette er nok heller ikke noe som avtar med det første. Tidligere handlet vi interiør etter behov, men nå handler det mer om ønske og lyst. Økonomien påvirker oss i en retning hvor flere har råd til å la personligheten skinne gjennom i hjemmene.

For å bevare personlighet i interiøret, er som før nevnt, bevisstgjøring av valg den enkleste måten å vite at du kjøper noe fordi du liker det, ikke fordi det ser trendy og kult ut i butikken.

Det kan ta tid å forme hjemmet slik man ønsker. Et godt tips er å ta tiden til hjelp og lage en plan for hvordan en ønsker å ha det. På den måten unngår en forhåpentligvis fremtidige bomkjøp.