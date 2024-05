Før du starter med å finne ut hvor og hvordan du vil bo, er det to forhold som må avklares: Din økonomiske stilling og situasjonen i boligmarkedet.

Hos eiendomsmegleren kan du få en e-takst av egen bolig, mens bankrådgiveren din bistår med finansieringsbevis. Dermed vet du i større grad hvilket boligprisintervall du befinner deg i, og er godt forberedt dersom drømmeboligen dukker opp.

Hvor finner du drømmeboligen?

Finn.no er et kjent sted å starte boligjakten, men nå har også meglerbransjens nye tjeneste hjem.no kommet på banen som en seriøs konkurrent. Det kan derfor lønne seg å sjekke begge for å holde deg oppdatert. Legg gjerne inn søk begge steder for å bli varslet når nye eiendommer dukker opp.

Lag en liste

Definer klart hva du ser etter i en bolig. Antall soverom, parkeringsmuligheter, balkong og beliggenhet bør være med på listen din. Ved å gjøre dette i en tidlig fase, blir boligjakten mer målrettet.

Viktige dokumenter

I og med at boligkjøpet kanskje vil være den største investeringen du gjør i livet, må du sette deg grundig inn i all skriftlig dokumentasjon før du legger inn bud.

Tilstandsrapporten er i så måte et særdeles viktig dokument. Den opplyser deg om boligens tekniske tilstand, og gir deg mange svar. Samtidig har den sine begrensninger, da den ofte utarbeides basert på en visuell gjennomgang av boligen. Dette betyr at du selv må gjøre en vurdering ut ifra det du leser i tilstandsrapporten og annen dokumentasjon. Alder på boligen er selvfølgelig også en vesentlig faktor. Og husk: Ikke nøl med å spørre eiendomsmegleren dersom det er noe du lurer på ved tilstandsrapporten eller annen dokumentasjon knyttet til boligkjøpet.

Hanne Geelmuyden er fast spaltist i Abito. Hun jobber til daglig som eiendomsmegler og stabssjef/avdelingssjef Kristiansand i Sørmegleren AS. Foto: Sørmegleren

Se nøye etter

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom salgsdokumentene før visning, slik at du vet hva du skal spørre om og hva du skal se etter. Bruk tiden på visning riktig. Hvilken tilstand har taket, badet og det elektriske anlegget? Hvor mye er gjort av egeninnsats, hva er gjort av fagkyndige – og hvilken dokumentasjon foreligger på arbeidet som er utført?

Gi bud

Budrunden kan være en stressende affære hvor drømmer blir oppfylt og knust. Det beste budet vil alltid vinne, men med godt forarbeid og en god budstrategi er det fullt mulig å vippe marginene i din favør. Ha derfor finansieringsbeviset ditt klart. Ved å ha dette på plass, vet du hvor mye du kan rutte med i en budrunde. Men vær oppmerksom på at det er lett å la seg rive med. Det er derfor lurt å sette en øvre grense for budet ditt før budrunden starter.

Boligen er din

Når avtalen er inngått og kontrakten signert, kan du lene deg tilbake og glede deg til overtakelsen. For de fleste går overtakelsen ganske knirkefritt, men mange kan også bli litt skuffet. Vær forberedt på at boligen kan se annerledes ut enn under visningen da den var møblert, og vær klar over dine rettigheter hvis du oppdager feil eller mangler.

Når boligen er overtatt, må den forsikres. Hva slags forsikring du trenger og hvor omfattende den bør være, avhenger av type bolig du har kjøpt. Har du kjøpt leilighet er bygningen ofte forsikret gjennom sameiet eller borettslaget. Da trenger du kun innboforsikring. Dersom du har kjøpt enebolig eller fritidsbolig, må du selv tegne forsikring for bygningen.

God boligjakt!

Sørmegleren er en av eierne i hjem.no (red. anm.)