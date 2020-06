Slik får du urtepottene til å stå litt lengre

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Christine Gulbrandsen

Dersom du pleier å kjøpe urtepotter fra matbutikken, har du sikkert opplevd at de gjerne klapper sammen etter to, tre dager på kjøkkenbenken.

– Det handler ikke om at du ikke har grønne fingre, betrygger Marianne Enger Utengen, gartner hos Det norske hageselskap.

For urtene som selges i matbutikken er nemlig å betraktes som snittblomster – bare dyrket i potte. De er produsert for å bli brukt raskt, ikke for å dyrkes videre over lengre tid i en karm eller benk på kjøkkenet.

– De er dyrket hardt for å hurtig bli klare for salg og bruk. Dessuten, de står veldig trangt i den lille potten og derfor faller de så ofte sammen etter kort stund, forklarer hun.

Forleng levetida med enkle grep

Likevel finnes det ulike tiltak som kan forlenge levetida til de smakfulle plantene betraktelig. Det ene trikset, ifølge Utengen, er å ta av plasten på urtepottene. Dernest handler det om å sette urtene lyst, men ikke i for mye direkte sol.

– Dessuten passer jeg på å sette urtene svalt og vanne dem fra skålen, sier hun og forklarer at det handler om at urtene får undervanning i gartneriene, ved at de suger vann fra dyrkingsbordet de står på.

– Derfor er det viktig å fortsette med det, sier hun.

Hanne Elisabeth Linnert, kommunikasjonssjef i Bama, er helt enig. Hun mener at en vanlig feil mange gjør med urteplantene sine, er at de glemmer å vanne, eller vanner galt ved å skvette vann rett ned i jorda i urtepotten.

– Men det anbefaler vi altså ikke. Urtene skal vannes fra skålen, eller du kan fylle vann i en potteskjuler og plassere urten i denne, sier hun.

Ta av plasten på urtepottene fra butikken, og sett dem lyst – men ikke i for mye direkte solskinn. Pass også på å vanne fra skålen, råder ekspertene Foto: NTB scanpix/Shutterstock

Unngå mistrivsel og småfluer

Samtidig er ekspertene tydelig på at det ikke bare er måten man vanner på, som kan påvirke hvor lenge urtepotten holder seg frisk og frodig hjemme på kjøkkenet. Også vannehyppighet og vannmengde spiller en stor rolle.

– Vanner du for mye, blir det bare mistrivsel og småfluer, sier Utengen.

Får urtene for lite vann, kan de lett bli slappe eller tørke ut.

– Kjenn på jorda og vann når du kjenner at jorda er så vidt tørket opp, sier hun.

Les også Hage på terrassen

Gjødsler annenhver uke

Gerd Byermoen ved Opplysningskontoret for frukt og grønt, forteller at hun synes det er deilig med noen friske og fine urteplanter i vinduskarmen . Samtidig synes også hun det kan være utfordrende å få de små urtepottene fra matbutikken til å holde seg friske over en lengre periode.

– Men noen urter er litt enklere å få til å vare lengre enn andre. Basilikum, rosmarin og timian synes jeg er ganske greit å få til å leve i vinduskarmen, og med disse tre kan du få mye god smak på ulike matretter. For å hjelpe urtene til å holde seg friske og kanskje til og med vokse litt, gjødsler jeg dem omtrent en gang annenhver uke, sier hun og legger til at hun da bruker flytende gjødsel som er kjøpt i blomsterbutikken eller plantesenteret.

Byermoens beste tips til dem som bruker mye urter, men som ikke har tid eller mulighet til å følge plantene opp, er å hakke opp friske krydderurter og fryse dem ned i en boks.

– Da har du alltid gode smaker tilgjengelig til høstens eller vinterens supper og gryter, og du unngår å måtte kaste urterester, sier hun.

Les også Dette kan være løsningen for deg som trenger skjerming mot naboen

Foretrekker urter fra hagesenteret

Utengen sier at hun aldri har store forventninger til at de små urtepottene fra butikken skal leve lenge på kjøkkenbenken. Hun foretrekker å kjøpe urter i hagesenteret, for disse mener hun både har bedre kvalitet og er dyrket på en slik måte at de kan vare lenge.

– Om våren planter jeg dem over i kjøkkenhagen eller store potter, som jeg steller gjennom sesongen med gjødsel og vann. Dermed trives de og vokser seg store, og jeg kan bruke dem hele sommeren.

De mest herdige urtene, som gressløk, mynte, oregano og timian overvintrer og kommer tilbake neste år, og det er både bedre og billigere for meg, lommeboka og miljøet, sier hun.