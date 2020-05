Hage på terrassen

Den første forutsetningen for å lykkes er å velge en krukke som tåler å stå ute på vinteren. Velg en frostsikker krukke! Vann utvider seg når det fryser, og det er noe ikke alle krukker tåler.

Velg en krukke som er stor nok. Planten trenger mye større plass enn den har i plastpotten den kommer i. Hvor stor krukke du trenger kommer helt an på hvilken plante du velger. Noen planter kan stå trangt og vokser seint, mens andre trenger god plass til å vokse. Jo større krukke, jo bedre.

Livet i krukke kan være litt tøffere enn livet i jorda. Å flytte krukka inn til veggen, gjerne under tak, kan være lurt for å unngå tung våt jord og sur vind. Men ikke glem å vanne tidlig på våren! Skal du flytte rundt på krukkene kan det være lurt å ha hjul under så de blir enklere å flytte rundt.