Det er flere grunner til at jeg er optimistisk for Sørlandets del.

I fjor steg boligprisene i Norge med 0,5 prosent. Jeg kan følgelig si meg ganske fornøyd med min spådom for ganske nøyaktig ett år siden om en generell prisutvikling på +/– null prosent i 2023. Fasit viser at markedet for brukte boliger på nasjonalt nivå holdt seg godt gjennom hele 2023, til tross for høye renter. I løpet av året ble det solgt 90.000 bruktboliger, men det samlede boligsalget falt sterkt når man ser nye og brukte boliger under ett.

2024: Oppgang nasjonalt

Etter to år med moderat utvikling, tror Eiendom Norge at vi får en vekst i boligprisene i Norge i 2024 på fire prosent. Enkelte byer vil få en sterkere utvikling, og det er forventet at særlig Oslo og Stavanger vil skille seg ut. Her venter de at boligprisene vil stige med henholdsvis 6 og 7 prosent. Den viktigste forklaringen på optimismen, er troen på at et godt lønnsoppgjør sammen med rentenedsettelser og lav boligbygging vil virke positivt på prisutviklingen.

Framtidig boligkrise?

Selv om en viss vekst i boligprisene gjerne blir sett på som et sunnhetstegn, er det viktig at utviklingen er stabil. Men for å få en sunn og jevn prisvekst, må det bygges nok boliger.

Ifølge Eiendom Norge ble det imidlertid bygget svært få boliger i 2023. Dette vil ikke merkes særlig godt inneværende år, men fra 2025/2026 vil det uunngåelig bli en bratt nedgang i antall nye boliger, noe som igjen vil medføre en sterk boligprisvekst.

Tøffere for førstegangskjøpere

Carl Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, har pekt på et annet forhold som kan gi negative utslag i boligmarkedet, nemlig dersom kombinasjonen lav boligproduksjon, høy lønnsvekst, lavere inflasjon og utsikter til lavere renter fører til økt press i bruktboligmarkedet. Resultat vil da bli at grupper med høy kjøpekraft presser prisene opp, noe som i sin tur hindrer førstegangskjøpere i å etablere seg.

Hanne Geelmuyden er fast spaltist i Abito. Hun jobber til daglig som eiendomsmegler og stabssjef/avdelingssjef Kristiansand i Sørmegleren AS. Foto: Sørmegleren

Sunt boligmarked på Sørlandet

I 2023 vokste boligprisene i Grimstad og Lillesand med 6,1 prosent. I Kristiansand ble resultatet 5,4 prosent. Jeg tror at boligprisene på Sørlandet vil fortsette å stige i 2024. For Kristiansands del anslår jeg at vi ender på en prisvekst på fem prosent.

Det er flere grunner til at jeg er optimistisk for Sørlandets del.

For det første er prisveksten i vår region stabil, noe den har vært lenge. I Kristiansand er gjennomsnittsprisen på boliger cirka 3,5 millioner kroner, mot 4,2 millioner nasjonalt. Dette gjør at gjeldsgraden blant boligkjøpere er lavere her enn i storbyområder generelt og i hovedstaden spesielt, hvor den gjennomsnittlige boligprisen er på svimlende 6,6 millioner kroner.

Et annet moment er at Kristiansand kommune har vært flinke til å regulere boligutviklingen. For alle som selger og kjøper i det samme markedet, er det gunstig med stabilitet og få store korreksjoner i prisene.

Ukjente faktorer

Å kikke inn i krystallkula er imidlertid en risikabel øvelse. Hvem så for seg at renta skulle fortsette stige så kraftig i 2023, og at nyhetsbildet skulle preges av fortsatt krig i Europa og grufulle krigshandlinger i Gaza? Hva vil skje i 2024? Selv om «alle» tror at inflasjonen, strømprisene og boliglånsrenta vil bevege seg nedover, er Norge en åpen økonomi som påvirkes sterkt av internasjonale hendelser. Global finansiell uro, kriger og konflikter er forhold som gjør at spådommene knyttet til boligmarkedet i 2024 fort kan bli gjort til skamme.

Vi får ikke annet enn vente å se, men det er god grunn til å fortsatt være en optimistisk eiendomsmegler fra Sørlandet. Godt boligår!