Oliventrær, fiken, lavendel, sitron- og appelsintre ... Bare tanken gjør en varm om hjertet. Men det er lenge til late sommerdager, og enn så lenge gjelder det å holde liv i de eksotiske buskene og plantene dine.

Oliventre

Oliventreet har sin opprinnelse fra kyststrøkene i de østlige deler av Middelhavet, hvor de vokser vilt. Men selv om de ikke hører naturlig hjemme her i nord, er de ganske hardføre og tåler den norske vinteren ganske godt.

Åse Lian, eier av Hageland Vågsbygd, sier at oliventrær kan klare seg ute gjennom hele vinteren så lenge det ikke blir for lange kuldeperioder.

– Oliventrær tåler fint noen dager med 10–15 kuldegrader, men dersom det blir lengre perioder med sprengkulde så må du enten ta dem inn eller beskytte dem med strie.

Hvis du ønsker å ha dem i stua i vinter, kan det gå fint, men de vil miste bladene.

– Det er mange som forteller at de har hatt dem inne om vinteren, men du må dusje og vanne dem. Bladene vil nok også falle av, men de pleier å kvikne til når du setter dem ut til våren, men da bør du klippe dem litt, sier hun.

Hanne Slyngstad-Hægeland, gründer av Hobbygartnerskolen, sier at oliventreet med fordel kan plasseres i en kjeller eller på et kjølig gjesterom.

– Det beste for oliventreet er å gjenskape det som er naturlig selv om vinteren, og det er litt dagslys og cirka 8–12 grader. Hvis du har kjeller uten vindu, kan gjerne skifte lyspære til en pære med vekstlys.

Dersom du ikke kan ta det inn, anbefaler Hanne å beskytte treet utendørs og dekke krukken med bobleplast og strie.

Byklum, Kari

Fikentrær

Fikentrær er heller ikke skapt for vårt klima, men enkelte sorter tåler likevel noen kuldegrader i korte perioder. Slyngstad-Hægeland forklarer at fikentrær ofte feller blader om vinteren, og da trenger de ikke stå lyst.

– Oliventrær beholder normalt bladene og derfor trenger det lys, men fikentrær mister naturlig bladene om vinteren og derfor kan det overvintre mørkt. Men den ideelle temperaturen er fortsatt 8–12 grader, sier hun.

Det er likevel en temperatur som de færreste kan fikse hjemme, og da må man vurdere om man vil dekke dem til ute eller ta dem inn i varmen.

Åse Lian sier at fikentrær med fordel kan settes i garasjen eller i drivhuset gjennom vinteren, men da må man huske å gi dem litt vann innimellom.

Lavendel

Det er lite som kan måle seg med en blå eng av duftende lavendel, men disse lekre plantene kan fint klare seg utendørs selv om de står i krukker. Men ifølge Åse Lian er det alltid en fordel om krukken ikke er for liten.

– Men det aller viktigste med krukker er å passe på at vannet renner ut. Det verste som kan skje hvis man skal overvintre noe ute i krukker, er at vannet fryser i krukken, for det kan skade både røttene og selve krukken.

Sitrustrærne

Mens de ovennevnte middelhavsvekstene er ganske robuste, er sitrustrærne langt mer ømfintlige for kulda. Ifølge Lian så må de inn om vinteren, og aller helst allerede nå.

– Sitrustrærne trives faktisk veldig godt sammen med andre potteplanter i en lys og varm stue, så det vil gå veldig fint så lenge du husker å dusje dem og vanne dem innimellom.

Men hun anbefaler å ta dem inn før det blir altfor kaldt ute.

– Det er lurt at de får en gradvis overgang og at de ikke går fra veldig kald utetemperatur og rett inn i en varm stue, så derfor bør de tas inn nå.

Hageland

Gress og strå

De siste årene har det blitt veldig populært med gress og strå i krukker, og ifølge Lian er det viktig å skille mellom ettårig- og flerårige typer.

– De som er flerårige vil visne helt ned i krukken om vinteren, men de vokser opp igjen til sommeren. Det eneste du må passe på er å sikre at vannet renner ut slik at ikke jordklumpen blir til is.

Krukker og plassering

Slyngstad-Hægeland forklarer at det også kan være andre ting enn kulde som tar livet av planter vinterstid, og at det er viktig å være bevisst på det.

– Det er jo ganske trendy med smale betongkrukker, men siden betong leder kulde så må man være ekstra påpasselig med at ikke både vann, fuktige jord og røtter fryser. Derfor er det spesielt viktig å beskytte slike krukker godt, samtidig som vannet får renne ut.

En annen ting er vinden.

– Når plantenes røtter står i jorda så vil det alltid være litt jordvarme, mens det blir mye kaldere i krukker. Hvis krukkene i tillegg står plasser slik at vinden lett tar tak, blir den opplevde kulden langt større enn den målte temperaturen, og det kan ta knekken på planter som står ubeskyttet.

Dersom man ikke har kjeller, drivhus eller garasje som kan gi plantene vinterly, er det smart å plassere dem tett inntil hverandre.

– Man bør jo beskytte pottene om det blir veldig kaldt, men har man en stor terrasse kan man gjerne sette alle pottene sammen i en krok og pakke dem godt inn. Så kan man plasserer de mest sårbare innerst, og noen mer robuste vintergrønne busker foran og som vil ta litt av for vinden, tipser gründeren av Hobbygartnerskolen.