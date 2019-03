Rekdal gir seg ikke: Vil møte på jobb mot Aalesund

– Styringsretten gir ingen rett til å nekte arbeidstager å gå på jobb. IK Start har ikke presentert et gyldig grunnlag, og Kjetil Rekdal leder Starts kamp mot Aalesund i dag, fastholder Kjetil Rekdals advokat Erik Flågan i en pressemelding lørdag formiddag.

Rekdal bekrefter, ifølge pressemeldingen, at han er forberedt og klar til å lede IK Start mot Aalesund senere i dag.

Det var i går ettermiddag at Rekdals advokat første gang sendte ut pressemelding om at Start-treneren ville møte på jobb som vanlig mot Aalesund. Deretter kom svaret fra Start om at de ikke ønsket at Rekdal skulle lede laget. Lørdag morgen har Rekdal og hans advokat langt ifra ombestemt seg.

– IK Start har ikke presentert noe gyldig grunnlag for å nekte Rekdal å gå på jobb. Klubbens fremgangsmåte i denne farsen er under enhver kritikk. Klubbens påstand om at arbeidsgivers styringsrett gir grunn til å nekte Rekdal å utøve sin arbeidsrett, er ikke korrekt, skriver advokaten i pressemeldingen.

Styreleder i IK Start, Monica Grimstad, uttalte fredag til TV 2 at Start ville bruke styringsretten for å hindre Rekdal i å komme på jobb. Det liker Rekdals advokat svært dårlig.

– Vi mener det ligger i arbeidsgivers styresrett å pålegge ham å holde seg borte fra laget i morgen, sa Grimstad.

Grimstad har ikke besvart våre henvendelser lørdag formiddag. Det har heller ikke Christopher Langeland, styreleder i Start En Drøm.

– Utøvelse av styringsretten, innen sine ganske snevre rammer, krever også saklig grunn for utøvelse, hvilket heller ikke foreligger i denne saken. Rekdal har ingen forpliktelse til å etterleve åpenbart ugyldige pålegg eller instrukser fra arbeidsgiver. Derfor vil Rekdal utøve sin arbeidsrett som hovedtrener. Det har vi igjen meddelt IK Start i et brev oversendt i formiddag, sier Flågang.

– Det stemmer heller ikke, slik det påstås, at partene i møtet torsdag morgen ”ble enige” om at Rekdal inntil videre ble fritatt for arbeidsplikt. Rekdal ble tatt fullstendig på sengen av beskjeden om at han ikke lenger var ønsket til å lede laget inn mot serieåpningen, og IK Start sørget for å eskalere situasjonen gjennom raskt å sende ut pressemelding og innkalle til pressekonferanse, sier Flågan

Det må presiseres at det ikke ble innkalt til pressekonferanse, men at Start-ledelsen var tilgjengelig for pressen på et gitt tidspunkt torsdag.

– IK Start prøver å omgå grunnleggende, arbeidsrettslige rettigheter under fanen ”personalsak”. Dette er en uheldig, generell betegnelse som etter omstendigheten gir omverdenen stort spillerom for spekulasjoner, og utsetter en arbeidstaker, som ikke er bevandret i arbeidsretten, for et utidig press.

Saken oppdateres