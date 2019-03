Kjetil Rekdal sier han er sjokkert og overrasket over å bli fristilt av Start og at det er opprettet personalsak mot ham.

Den pågående personalsaken skal ha vært ukjent for hovedpersonen selv. Kjetil Rekdal ønsker ikke å bli kontaktet av media, og uttalte seg torsdag i en pressemelding:

– Jeg har i dag muntlig fått overrakt beskjed om at jeg inntil videre er fratatt alle oppgaver som hovedtrener for IK Start. Beskjeden kom som lyn fra klar himmel, uten noen forutgående prosess, verken skriftlig eller muntlig forvarsel. At det skal eksistere en «pågående personalsak» har vært ukjent for meg frem til klubben i dag publiserte sin pressemelding, sier Rekdal.

– Sjokkert

Videre står det:

– Jeg ber om forståelse og respekt for at jeg inntil videre verken kan eller vil kommentere dette ytterligere. Jeg er både sjokkert og svært overrasket.

I pressemeldingen står det at Rekdal vil være tilgjengelig for pressen når alle forhold rundt hans ansettelse som hovedtrener i IK Start er avklart.

Kjetil Rekdal skal etter planen delta på en liveinnspilling av en podcast i regi av VG på utestedet Kick i Kristiansand torsdag kveld. De planene skal ikke ha endret seg, etter det Fædrelandsvennen kjenner til.

– Riktig avgjørelse

Start-ledelsen er selv sparsomme med opplysninger om personalsaken.

– Jeg er veldig trygg på at det er en riktig avgjørelse å opprette denne personalsaken, og tidspunktet passer aldri. Hvis ikke vi hadde gjort det, hadde det kanskje vært enda verre, sier Monica Grimstad, styreleder i IK Start.

Hun håper å behandle personalsaken raskt, men understreker at de vil bruke den tiden de trenger for å ta en riktig beslutning.

– Dette er en situasjon vi absolutt ikke ønsket å komme i, verken Start eller Kjetil Rekdal, sier Grimstad.

Hun bekrefter at Kjetil Rekdal ble informert om personalsaken torsdag formiddag. Det var styreleder i Start en Drøm, Christopher Langeland, som informerte Start-treneren.

– Nå får vi behandle det som har oppstått og legge en plan. Vi skal ha møter utover dagen og kvelden, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen i Start til VG.

Sjokkert supporterleder

Supporterleder i Tigerberget, Kai Rune Karlsen (42), sier at han både er sjokkert, men samtidig ikke veldig overrasket.

– Dette kom selvsagt veldig brått på, men det føyer seg bare inn i det sirkuset som Start har vært de siste årene, sier han og trekker fram sparkingen av Steinar Pedersen og Mark Dempsey som eksempler.

– Vi supportere er vant til det skjer slik som dette i klubben. Tidspunktet for dette er grusomt, med to dager igjen til seriestart. Når det er sagt, tipper jeg det bare går to tre-kamper før klubben har sikret seg en ny trener. Jeg kan ikke se for meg at Joey Hardarson og Andreas Jensen leder Start videre som trenere hele sesongen, understreker Karlsen.