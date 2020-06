Gjekstad om Mørk-overgangen: – Ingen veldig dyr spiller for oss

Ifølge trener Ole Gustav Gjekstad koster ikke den sensasjonelle overgangen skjorta for Vipers.

Foran kommende sesong blir Nora Mørk (t.v.) og Katrine Lunde lagvenninner i Vipers. Foto: Svein André Svendsen

KRISTIANSAND: Mandag ettermiddag ble det endelig klart at Nora Mørk har signert en såkalt 1+1-årskontrakt med Vipers – og med det er en av tidenes mest sensasjonelle overganger i norsk håndball et faktum.

– For meg er ikke dette uvirkelig. Jeg tror ikke det var gått mange dager etter jeg ble Vipers-trener før jeg ba Nora sjekke hvordan hun kledde rosa. Men tidspunktet det skjer på er kanskje litt overraskende, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad – som trente håndballstjernen da hun spilte i Larvik.

– Ekstrem vinnervilje

Han gir 29-åringen følgende karakteristikker:

– Det er en spiller med enorm vinnervilje, et stort tempo og mye kraft. Hun har mange ferdigheter, men jeg synes det som karakteriserer henne er vinnervilje og gløden etter å lykkes hver gang. Der er hun ganske ekstrem, sier Gjekstad.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad. Foto: Jacob Buchard

Selv om Mørk er en av verdens desidert største kvinnelige håndballstjerner, hevder han at hun ikke sprenger lønnsbudsjettet.

– Det jeg kan si er at hun for det første ikke er en veldig dyr spiller for oss, og for det andre at hun finansierer seg nærmest selv. Da denne muligheten dukket opp, var det ganske mange som hadde lyst til å bidra. Jeg opplevde det samme da vi hentet Gro (Hammerseng-Edin) og Katja (Nyberg) til Larvik. Det hørtes også dyrt ut. Men faktum er at de betalte seg tilbake ganske fort. Det samme er tilfellet med Nora, sier Gjekstad.

– Gambling?

Mørk har vært gjennom ti operasjoner i karrieren, og har spilt få håndballkamper de siste to årene. Men nå skal hun være friskmeldt og hundre prosent spilleklar til sesongen.

– Er det likevel gambling å satse på Mørk?

– Det kan man si om mange spillere. Det er veldig få håndballspillere som har vært lenge ute uten å ha vært skadet. Det er jo en usikkerhetsfaktor i og med at hun har vært ute en periode. Vi håper at dette går bra. Så tror vi dessuten at hun er på rett sted både når det gjelder oppfølging og muligheten for å gjøre det beste ut av det, sier Gjekstad.

Overgangen betyr at Vipers har hele fire høyrebacker å velge mellom kommende sesong. Fra før har de Linn Sulland, Silje Waade og Karine E. Dahlum i den posisjonen.

– Kan slå alle

– Linn var også ute i mange kamper i fjor, noe som gjorde at Silje opplevde litt overbelastning. Nå tror jeg vi får en fin balanse, sier Gjekstad.

Vipers gikk allerede i vinter ut og sa at de skulle vinne Champions League innen 2023. Kanskje var mandagens sensasjonelle overgang det som vipper triumfen i Vipers´ favør?

– Jeg tror vi skal være konkurransedyktige og har mulighet til å slå alle. Men det vil fortsatt være slik at andre er større favoritter. Så skal vi også spille inn dette laget først. Men det ser bra ut, konstaterer Ole Gustav Gjekstad.

– Hvilken forskjell kan Nora Mørk utgjøre?

– Det er en spiller som har vunnet turneringen flere ganger før, og som vet hva det går i. Og som gjør oss mindre forutsigbare og verre å spille mot. Også er det en spiller som alltid tar ansvar når det gjelder, sier Vipers-treneren.