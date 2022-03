KRISTIANSAND: – Helt siden jeg kom til Vipers, har jeg følt meg som en del av familien her. Derfor var jeg aldri i tvil om at jeg ville fortsette i rosa. Vi gjorde en veldig god jobb i fjor, og nå er vi på vei i år igjen. Jeg har tro på laget også i framtiden, sier Knedlikova til Fædrelandsvennen.

Den høyre kantspilleren – med de kliniske avslutningene – har snart spilt to sesonger i Vipers og var sentral da laget vant Champions League i fjor vår. Før det spilte hun i Györ, hvor hun også har vært med på å vinne Champions League tre år på rad.

– Stabilisator i laget

– Vi er veldig glad for å få med Jana videre. Det viktigste er at hun er en god spiller, men hun er også en veldig fin person å ha i laget på den måten at hun har perspektiv på livet og er en fin samtalepartner, sier Gjekstad.

– Hva har hun betydd i de to årene hun har spilt?

– Hun kom inn med enorm Champions League-erfaring, og har vært jevnt god i begge sesongene. Noe av det viktigste er at hun er flink til å sette ballen i mål, men hun bidrar også i å veilede de yngre spillerne, og fungerer som en stabilisator i laget, sier Vipers-treneren.

Tsjekkeren er klar på hva hun ønsker å oppnå.

– Jeg vil kjempe for det beste, og selvfølgelig aller helst vinne Champions League, sier Knedlikova – som er usikker på om hun kommer til å fortsette på det tsjekkiske landslaget.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå.

Skal ha inn målvakt

Med signaturen til Knedlikova på plass, er troppen foran kommende sesong nærmest komplett.

– Vi jobber med å finne en målvakt til. Ellers er vi langt på vei i mål, sier Gjekstad.

Det skal imidlertid ikke vært tatt noen avgjørelse rundt Zsuzsanna Tomori, som er på vei ut av kontrakt.

– Vi jobber med det, så får vi se, er alt Gjekstad vil si om den saken.