Storhamar-Sola 27–30

Saken oppdateres.

Onsdag vartet Vipers opp med en sterk snuoperasjon mot Larvik, og vant til slutt med hele 16 mål mot den tidligere håndballstormakten.

Det betydde at tabelltoer Storhamar måtte vinne over Sola på hjemmebane senere onsdag kveld, for å utsette gullfesten for Vipers.

Men etter en svært tett og jevn kamp vant til slutt Sola (...). Dermed er Vipers seriemester tre runder før slutt i Eliteserien.

På grunn av tapet ligger Storhamar hele syv poeng bak Vipers, og med tre kamper igjen kan ikke Kenneth Gabrielsens lag ta igjen Vipers.

Vipers sin kamp mot Larvik startet 45 minutter tidligere enn oppgjøret mellom Storhamar og Sola. Dermed fikk Vipers beskjeden om seriegullet etter at spillere, støtteapparat og supporterne hadde forlatt Aquarama.