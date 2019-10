Heidi Løke jubler under Vipers’ møte med FTC Hungaria i Champions League tidligere i måneden. Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Vipers og Molde møtes i NM-semifinalen

Semifinalene i håndball-NM for kvinner er klare.

For mindre enn 10 minutter siden

Den store kampen i semifinalene blir Vipers Kristiansands hjemmemøte med serierival Molde. Storhamar tar på sin side imot Flint Tønsberg fra 1. divisjon.

– Det blir ingen lett semifinale, men vi vil til finalen. Så derfor skal Molde få kjørt seg, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad under trekningen som ble sendt på Norges Håndballforbunds side på Facebook.

Ole Gustav Gjekstad (t. h.) og Vipers er verter mot Molde og trener Helle Thomsen i semifinalen. Vidar Ruud, NTB scanpix

Trekningen skjedde to dager etter at kvartfinalene ble unnagjort. Der ble det 28–26-seier for Molde borte mot Fana, mens Vipers slo Fredrikstad 34–27 i Østfold.

I tillegg avanserte Flint Tønsberg med 39–26 hjemme mot Sola. Den siste semifinaleplassen gikk til Storhamar, som knuste Tertnes 42–32 i egen hall.

Semifinalene spilles onsdag 6. november. Finalen går som vanlig i Oslo Spektrum 29. desember. Der kan det fort bli en reprise av fjorårets duell mellom Vipers og Storhamar.

Førstnevnte vant den gang 31–25. Kristiansand-laget sikret seg også kongepokalen i 2017. Før det stakk Larvik av med finaleseieren hele ni sesonger på rad.