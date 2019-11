Emilie Hovden scoret 12 mål da Storhamar spilte seg fram til cupfinale, men laget avgjorde først i sluttminuttene mot 1.-divisjonslaget Flint Tønsberg. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Dette blir Vipers’ motstander i NM-finalen

Storhamar slet seg til finale.

NTB

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Storfavorittene Vipers Kristiansand og Storhamar slet i semifinalene på hjemmebane, men rykket fra Molde og Flint på slutten og møtes i cupfinale i romjula.

Det blir annet år på rad at de to klubbene møtes i cupfinalen, og Storhamar håper å revansjere forrige sesongs seksmålstap.

1.-divisjonslaget Flint Tønsberg var oppe på 23-23 åtte minutter før slutt, men Storhamar avsluttet best og halte i land seieren med 27-24.

Les også Vipers klare for NM-finale etter sliteseier

– Vi slet med å få hull på dem og avgjorde først de siste minuttene. Vi hadde forberedt oss godt på å møte dem, men vi slet med å stoppe skytterne deres. Hadde jeg satt sjansene mine så ville det vært avgjort før, sa Emilie Hovden selvkritisk til TV 2. Hun scoret 12 mål totalt og satte åtte av ni straffekast.

– Dette var skikkelig kjedelig. Jeg synes vi fortjente å vinne like mye som dem, sa Flint-spiller Mari Finstad Bergum, som scoret ni mål.

– Vi klarte iallfall å klore oss fast. Vi styrte deler av kampen, men de ble for gode til slutt, sa Flint-trener og tidligere landslagsstjerne Tonje Larsen til TV 2.

Les også Vipers-duo debuterte som kommentatorer: Her er dommen over lagvenninnene

Løke avgjorde

Vipers hadde store problemer med å riste av seg Molde hjemme i Aquarama. Heidi Løke scoret ni mål og ble kåret til banens beste spiller, men det var først i de fem siste minuttene at det ble klart at hjemmelaget var på vei mot en ny cupfinale.

Molde innledet kampen best og ledet en stund, men aldri med mer enn to måls margin. Gjestene hadde sin siste ledelse på 9-10 snaut ni minutter før pause, men lot ikke Vipers rykke fra. Fem minutter før full tid sto det 24-23, men så scoret Vipers kampens fire siste mål, to av dem ved Løke, og vant med fem.

Vipers har vunnet cupen de to siste årene etter at Larvik vant 14 av de 15 foregående sesongene. 29. desember prøver Storhamar å få et nytt navn på pokalen.