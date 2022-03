Mesterligaen heter i utgangspunktet «Delo EHF Champions League», men vil heretter hete «EHF Champions League».

Det bekrefter Det europeiske håndballforbundet overfor VG. Logoen vil også fjernes fra drakter som brukes i turneringen.

Det norske håndballforbundet var sent i februar klar på at de mente at man måtte kutte alle bånd med den russiske sponsoren.

Delo styres av den russiske håndballpresidenten Sergej Sjisjkarjov, og han er ifølge VG en nær venn av Russlands president Vladimir Putin.

Ole Gustav Gjekstad, som trener Vipers Kristiansand, er glad for tiltaket. EHF har imidlertid ikke bekreftet nyheten offentlig ennå.

– Vi er glade for dette, men vi savner en tydelig utmelding fra EHF, sier han til VG.