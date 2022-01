Venstreback Ragnhild Valle Dahl tar to nye år i Vipers.

KRISTIANSAND: Det opplyser klubben i en pressemelding fredag kveld.

«I dag har vi gleden av å annonsere at Ragnhild Valle Dahl har signert en ny avtale som knytter den hardtskytende venstrebacken til Vipers Kristiansand frem til sommeren 2023. Det ligger også en opsjon i kontrakten som gjør at avtalen kan forlenges ytterligere ett år», skriver Vipers.

24-åringen fra Molde kom til Vipers foran 2019/20-sesongen etter å ha blitt toppscorer i eliteserien for Molde med 148 mål sesongen i forveien. Hun ble da kåret til ligaens beste venstreback.

For Vipers står hun med 88 mål på 24 seriekamper så langt.

Dette sier hun selv til Vipers’ hjemmeside om forlengelsen:

– Vipers er en toppklubb som har som mål å konkurrere med de beste også i tiden fremover. Jeg ser fortsatt på klubben som en god utviklingsarena for meg, hvor jeg har tro på at jeg vil ta ytterligere steg for mot å bli en enda bedre håndballspiller. Vi har en god treningshverdag hvor jeg får matchet meg godt. Det er mye læring i å spille sammen med, og bli utfordret av, de andre jentene på laget.