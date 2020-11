Han var en av Starts store profiler. Nå stjeler dattera overskriftene

Pappa Tore André Dahlum vil ikke presse seg på, men ønsker veldig gjerne å være tilgjengelig når datteren Karine Emilie Dahlum spør om råd og vink for karrieren sin i Vipers. – Han har jo så mye erfaring og kunnskap, sier 20-åringen. Foto: Jacob J. Buchard

Snart 30 år etter at Tore André Dahlum (52) bøttet inn mål for Start, er dattera Karine Emilie Dahlum (20) i ferd med å få et gjennombrudd i Vipers.

