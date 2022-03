KRISTIANSAND: – Vipers er en langt større klubb enn det folk tror. Vi tenker at det bare er en liten klubb på Sørlandet, men faktum er at vi er svært ettertraktet og blir lagt merke til langt ute i Europa, sier Rune Lomeland.

På torsdagens årsmøte rykket 41-åringen opp som ny styreleder i Vipers etter to år som styremedlem. Han tar over etter Audun Myhre, som gir seg etter bare ett år i lederrollen.

Lomeland er klar på hva som trigger ham:

– At lille Kristiansand skal ha et lag som kan fighte mot de store klubbene i Europa med betydelig større midler.

– Mange muligheter

Fædrelandsvennen samlet de to på Vipers-kontoret til en prat om status i klubben og om hvordan den kan ivareta posisjonen som et av Europas aller beste lag.

Begge mener klubben er godt rigget med solid økonomi, den har høy status blant spillere på øverste hylle i Europa og det er et lag som denne sesongen kan vinne tre titler i Norge, samt å kopiere fjorårets seier i Champions League.

Svenske Jamina Roberts er en av verdens mest ettertraktede spillere, og har signert for Vipers foran kommende sesong. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Likevel ser de noen utfordringer, som de tror det blir avgjørende å løse for å opprettholde posisjonen i årene framover. Nå både utfordrer og frir de til kommunen på samme tid.

– Kristiansand ønsker å være porten til Europa. Jeg tenker at er det noen som kan åpne den, så er det Vipers, sier Myhre.

– Konkret, hvordan kan Vipers være døråpner for kommunen på kontinentet?

– Når vi spiller i Europa, blir det veldig stor oppmerksomhet rundt laget. Vi blir tatt imot som regjerende Champions League-mestere, noe som for en offensiv kommune gir anledning til både å etablere kontakter og profilere landsdelen. Dette er ikke primært en kritikk mot kommunen, men det ligger mange muligheter der som Vipers og kommunen kan utnytte sammen, mener Myhre.

– Fortjener fulle hus

Målet er at merkevaren Vipers skal bli sterkere, noe daglig leder Per Geir Løvstad mener de er avhengige av.

– Vi begynner å nå en topp for hva det er mulig å ta ut det i lokale markedet, sier Løvstad.

– Vi må få flere sponsorer som ser verdien av å markedsføre seg utenfor Norges grenser, sier Lomeland.

Etter to år med pandemi, er det nå ingen begrensninger på hvor mange tilskuere man kan slippe inn i Aquarama. Samtidig opplever Vipers tilskuersvikt, tross enorm sportslig suksess.

Vipers har gjennom to år spilt for tomme eller glisne tribuner, og sliter med å fylle Aquarama igjen selv om det nå ikke lenger er korona-begrensninger. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vipers fortjener fulle hus i hver kamp de spiller i Aquarama, mener Myhre.

– Nå skal vi brette opp ermene og ta tak i det i styret, sier Lomeland.

– Haster med ny hall

Samtidig mener de at Vipers som klubb har vokst ut av Aquarama, og ønsker fortgang i kommunens planer om å bygge ny storstue på Gimle. Blant annet for å innfri kravet fra Det europeiske håndballforbundets krav om minimum 3000 seter til Champions League-kamper.

– Hvis Kristiansand ønsker seg et lag på det nivået Vipers er nå, haster det med å få på plass en ny arena, senest foran 25/26-sesongen. Dette handler ikke bare om større tilskuerkapasitet, men også at klubben trenger bedre og større fasiliteter til sponsorer, mediene og publikum, sier Myhre.

– Hva om ny arena drøyer? Står storhetstida til Vipers for fall da?

– Nei, våre høye mål lever videre, men da må vi spille Champions League-kamper i for eksempel Stavanger, sier Lomeland.

– Det ville være en fallitterklæring, sier Myhre.

Slik ser man for seg at det kan bli seende ut på Gimle når idrettsbydelen med ny storstue for håndballen en gang er ferdig utbygd. Foto: Rambøll

Gir utfordringen til næringslivet

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland forteller at han «prøver å ha fokus på ny hall på Gimle», men vil ikke love at den vil stå klar i løpet av drøye tre år.

– Det kommer helt an på om vi får på plass finansiering, sier Skisland, som vil ha med SiA, UiA, fylket, kommunen, Cultiva og en bank i et spleiselag.

Utspillet om at Vipers kan være en døråpner for kommunen internasjonalt, synes han er interessant.

– Det kan godt være at vi som kommune kan fremme Kristiansand som turistmål i et samspill med Vipers. Men jeg tenker også at det er en fin utfordring for næringslivsaktører som kan finne en kobling til bedrifter i byer Vipers spiller i, sier Skisland.