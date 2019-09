Waade sikter mot VM-plass: Roses av treneren

Waades store potensial i forsvar, har vært kjent i flere år allerede. Nå ser det ut til å løsne i motsatt ende av banen også.

Og da begynner hun virkelig å se ut som de svært ettertraktede toveisspillerne, som i tillegg skyter med venstre arm.

– Hun er jo blitt kategorisert som forsvarsspiller av mange, men Silje har hatt stor framgang i angrep det året jeg har jobbet med henne og spiller mer og mer i angrep for oss. Jeg regner med at den utviklingen bare fortsetter, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Neste uke starter Champions League for Vipers hjemme mot FTC fra Ungarn. På seks uker spiller Waade seks kamper i Mesterligaen.

Søndag avslutter Norge 4-nasjonersturneringen i Stavanger mot Japan.

Reserve

Waade kom inn i EM-troppen i fjor etter at Amanda Kurtovic pådro seg en alvorlig kneskade. Den var lik (avrevet framre korsbånd) det Waade har vært gjennom to ganger, i 2011 og 2014.

Waade var også ute i et halvt år etter en uvanlig meniskskade. Det opplevde hun i 2017, kort etter at hun bidro godt på vei mot norsk EM-gull året før.

På «hennes plass» er Nora Mørk helt uaktuell for VM denne gangen. Det samme gjelder høyst trolig Kurtovic.

– Det blir jo viktig å komme ordentlig i form og drille det jeg er god på. Det kommer mange klubbkamper den kommende måneden, og det gjelder å vise at man er stabil på et ok nivå. Så får vi se i november hva det holder til, sier Waade.

Ligger bra an

Hun og trønderkollega Moa Høgdahl er høyrebacker for Norge denne uka. De ligger bra an med tanke på å få VM-plass. Stine Skogrand (ble mamma i mai) kommer trolig tilbake i tid før uttaket og vil også melde seg på blant de venstrehendte skytterne.

– Det er spennende med Moa og Silje selv om de angrepsmessig er litt ferskere enn det vi har hatt i den posisjonen før, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

VM-troppen på 16 spillere og tre reserver offentliggjøres 4. november. Avreisen til Japan går 19. samme måned. Elleve dager senere spilles VM-premieren mot Cuba.

