Den svenske målvakten Sofie Börjesson skal spille for Vipers fra kommende sesong.

KRISTIANSAND: Dette skriver klubben på sine nettsider mandag morgen. 24-åringen kommer fra Sävehof, som var et av lagene i Champions League-gruppa til Vipers.

– Jeg gleder meg til å flytte til Kristiansand. Det blir spennende å lære den norske kulturen bedre å kjenne, og jeg gleder meg til nye utfordringer i Vipers, sier Børjesson til vipers.no, og legger til:

– Jeg valgte Vipers da jeg har fått et bra inntrykk av klubben, og jeg liker at klubben satser hardt både i hjemlig liga og i Champions League. Jeg tror det er rett miljø for min videre utvikling som målvakt.

Sofie Börjesson erstatter Andrea Austmo Pedersen, som skal spille i Danmark neste sesong. Fra før har Vipers Katrine Lunde og Evelina Eriksson, også hun fra Sverige, som målvakter under kontrakt for kommende sesong.