Det bekrefter håndballstjernen overfor danske TV2.

– Jeg har et behov for å spille i en annen liga. Og så er det en god klubb med gode ambisjoner, og jeg fikk et utrolig godt inntrykk av Jesper Jensen (trener) da jeg snakket med ham, sier Mørk til kanalen.

– Jeg ønsker å utfordre meg selv med å spille på et lag der det er mange gode spillere, fortsetter Mørk – som er kjæreste med Jerry Tollbring, som spiller håndball i den danske klubbe GOG.

Fædrelandsvennen har forsøkt å komme i kontakt med Nora Mørk, foreløpig uten hell. Mørk er for tiden på landslagssamling i Bergen.

– Visst om ei stund

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad var ikke overrasket da nyheten kom.

– Dette har jeg visst om en stund. Signalene har vært ganske tydelige, sier Gjekstad.

– Hvor stort tap er dette for Vipers?

– Jeg tenker at vi skal være fornøyd med at vi har hatt Nora her i to år, og hvor stort tap det er vet jeg ikke.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad. Foto: Jacob J. Buchard

30-årige Mørk er med 61 mål på åtte kamper nummer to på toppscorerlisten i hele Champions League – bak Alina Grijseels fra Borussia Dortmund.

– Jeg synes de to siste månedene har vært hennes beste periode i Vipers. Hun holder høy klasse, sier Vipers-treneren.

– Hva har dere gjort for å beholde henne?

– Jeg har ikke så mye å si om den interne prosessen. Nora har signalisert lenge at hun vil ut igjen. Da hun kom var det meningen at hun skulle vært her i ett år. Nå ble det to. Så skal vi forhåpentlig få mange gode stunder med henne innen hun forsvinner, sier Gjekstad – som har ledet Vipers til et godt utgangspunkt foran vårsesongens kamper i Champions League.

Har tre navn på blokka

Vipers har fra før høyrebackene Karine Emilie Dahlum og korsbåndskadede Silje Waade på kontrakt utover denne sesongen. Nå må de hente inn erstatter for Mørk.

– Jeg har tre spillere i tankene. Utover det vil jeg ikke si noe.

Det er ikke første gang Vipers mister en spiller til Esbjerg. Senest etter sesongen i fjor forsvant Henny Reistad – som var enorm da Vipers vant Champions League – til det danske storlaget, som nå leder sin gruppe i turneringen.

Gjekstad forsikrer at tapet av de to stjernene ikke gjør noe med hans motivasjon for å lede Vipers.

– Jeg er vant med at spillere kommer og går. Det gjør absolutt ingenting med min motivasjon. Jeg gleder meg til å jobbe videre.

– Er det grunn til å tenke at nå må Vipers senke ambisjonene?

– Nei, det mener jeg ikke. Jeg mener at vi er et lag som vil bli regnet med også i framtiden.

Kommersielt tap

Daglig leder Per Geir Løvstad legger ikke skjul på at det også er et kommersielt tap å miste Mørk.

– I markedsarbeidet er det viktig å ha de beste norske spillerne i troppen. Men vi kommer til å fortsette å jobbe for å ha et lag i toppen – med eller uten Nora, sier Løvstad.

Fordelen er at avgangen frigir midler i lønnsbudsjettet til nye spillere.

– Det gir noen muligheter i spillerkabalen for neste sesong, sier Løvstad.

Mørk har vunnet alt som er å vinne med Vipers, og var sentral da klubben vant Champions League forrige sesong. Hun returnerte til Norge i 2020 etter flere sesonger i Ungarn og Romania. I februar skrev hun kontrakt med Vipers ut inneværende sesong. Neste år går altså ferden utenlands igjen.

Mørk får flere andre norske medspillere i den danske klubben, i tillegg til Reistad.

Kristine Breistøl, Marit Malm Frafjord (legger opp etter sesongen), Marit Røsberg Jacobsen, Sanna Solberg og Vilde Ingstad spiller alle for laget som ligger som nummer tre i den danske ligaen.

Nora Mørk ble klar for Vipers i juni 2020. I år er hun Vipers sin mestscorende spiller med sine 50 mål på 10 kamper i ligaen.

Det blir ikke første gang Nora Mørk spiller i den danske serien. Allerede som 16-åring gikk hun til Aalborg.

Siden har hun spilt i Larvik, Györ og CSM Bucuresti.