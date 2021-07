Emilie Hegh Arntzen vraket fra OL: – Det er litt tøft nå

Det er ikke mulig å ha med seg like mange spillere i troppen til et OL som til et VM eller EM, og Hergeirsson måtte derfor utelate noen.

Den største profilen som ikke fikk plass i troppen er Arntzen.

– Det er litt tøft akkurat nå og selvfølgelig veldig kjedelig. Jeg er så klart skuffet, og hadde veldig lyst å være med. Det er mange gode spillere og sånn ble det denne gangen, sier Arntzen til Dagbladet.

Her er hele troppen:

Målvakter: Katrine Lunde (Vipers), Silje Solberg (Györ)

Kantspillere: Camilla Herrem (Sola HK), Marit Røsberg Jacobsen (Team Esbjerg), Sanna Solberg-Isaksen (Team Esbjerg)

Bakspillere: Kristine Breistøl (Team Esbjerg), Veronica Kristiansen (Györ), Nora Mørk (Vipers), Stine Bredal Oftedal (Györ), Henny Reistad (Team Esbjerg), Stine Ruscetta Skogrand (Herning-Ikast Håndbold), Marta Tomac (Vipers)

Linjespillere: Kari Brattset Dale (Györ), Marit Malm Frafjord (Team Esbjerg), Vilde Ingeborg Johansen (Herning-Ikast Håndbold).