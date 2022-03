– Vi var i konkret dialog med en av de beste spillerne i verden, og det kan godt hende at vi hadde landet henne hvis vi hadde fått lov, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad – uten at han vil røpe hvilken spiller det var snakk om.

Bakteppet er krigen i Ukraina, som har gjort at Det internasjonale håndballforbundet (IHF) åpnet for at klubber kunne forsterke seg med spillere fra den russiske, ukrainske og hviterussiske ligaen.

NHF satte foten med

Åpningen bidro til en kamp om de største stjernene foran innspurten i Champions League. Men mandag ble vinduet stengt – uten at Vipers hadde fått mulighet til å forsterke seg.

Norges Håndballforbund (NHF) satte foten ned. Organisasjonssjef Stig Quille vil ha spørsmålene på mail, og svarer i mer generelle vendinger enn direkte på spørsmålene vi stiller.

Han forklarer avgjørelsen med at Det europeiske håndballforbundet (EHF) ikke åpner for at spilleren bare kan spille europacup-kamper, men at de da også må få spille i hjemlig liga med de effekter de kan få for lag som er involvert i avgjørende kamper på slutten av sesongen.

– NHF var i kontakt med EHF om dette i forrige uke, og det kom da ingen signaler om at en slik endring var til vurdering, skriver Quille, og legger til:

– NHF var forut for beslutningen i kontakt med det danske og det svenske håndballforbundet, og de har lagt seg på omtrent samme linje som NHF. Saken er også drøftet med Norsk Topphåndball som støtter beslutningen, skriver organisasjonssjefen.

Stjernespillere til konkurrenter

Mens Vipers altså hadde en konkret spiller som kunne forsterket dem, måtte de i stedet se henne gå til en konkurrent.

– Jeg tror hun gikk til en annen klubb, sier Gjekstad.

Grace Zaadi er kanskje den største stjernespilleren som har byttet klubb. Hun har forlatt russiske Rostov-Don for å spille videre for franske Metz. Foto: SIPHIWE SIBEKO / Reuters

Blant overgangene som er kjent har Metz forsterket seg med Grace Zaadi, Krim Ljubljana med Ana Gros, Bucuresti med Duda Amorim og FTC med Beatrice Edwidge – alle sammen etablerte stjernespillere.

Verdt å merke seg er det at både FTC og Krim Ljubljana, som møtes i omspill der vinneren får møte Vipers i kvartfinalen i Champions League, begge altså har forsterket seg.

– Uheldig

Ole Gustav Gjekstad forstår imidlertid argumentasjonen fra NHF.

– I utgangspunktet synes jeg EHF burde vært tydelige på at man ikke kan spille Champions League for to lag i samme sesong. Men nå er det en veldig spesiell situasjon med krigen i Ukraina, så slik sett er jeg ikke så veldig frustrert over at vi ikke får forsterke. Men det som er uheldig er at våre konkurrenter får forsterke seg veldig.

– Men er dette urettferdig?

– Det er i alle fall slik at vi ikke har samme muligheter som våre konkurrenter.

– Burde NHF åpnet for det samme som flere av de andre landene?

– Det ser ut som de nordiske landene lander på samme beslutning, noe jeg har forståelse for. For meg er ikke dette noe stort problem.

Morten Jørgensen har stillingen som «sjefsforhandler» i Vipers, og kunne hentet stjernespiller hvis klubben hadde fått lov. Foto: Åge Harald Drangsholt

Morten Jørgensen, som har tittelen sjefsforhandler i Vipers, er oppgitt over at andre lag får styrket stallen sin mens NHF satte foten ned.

– Paradokset er at resultatene til Vipers blir avgjørende for om Norge får to lag i Champions League, kommenterer Jørgensen – vel vitende om at det er et opplagt mål for norsk håndball.

– Sportslig urettferdig

Hein Barthold, daglig leder i Norsk Topphåndball (NT) – som er interesseorganisasjonen for klubbene – responderer slik på utspillet fra Jørgensen.

– Hadde det bare vært så enkelt, men det er det ikke. Vi kan ikke ofre sportslig rettferdighet for at norske klubber skal kunne forsterke seg til europacup, sier Barthold.

Han forteller at NT loddet stemningen blant klubbene, og at blant dem som svarte delte de seg omtrent i to leire. Likevel falt de ned på at de ville støtte NHFs beslutning.

– Hadde EHF sagt at overgangen kun gjaldt spill i europacupene, og at spillerne ikke fikk spille i hjemlig liga, så ville ting stilt seg annerledes. Jeg skulle gjerne hjulpet Vipers, men jeg kan ikke støtte noe som kan influere på hvordan avgjørende kamper i sesongavslutningen ender, sier Barthold.

PS! Vipers spiller seriekamp hjemme mot Larvik i Aquarama onsdag kveld. Kampen kan du følge direkte på fvn.no.