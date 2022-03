Et halvt år etter hun skadet skulderen var Hanna Maria Yttereng (31) endelig tilbake på banen for Vipers. Treneren håper hun kan bidra når Vipers skal kjempe for en semifinaleplass i Champions League senere i vår.

KRISTIANSAND: – Det var gøy. Jeg har sett veldig fram til den dagen her, sier Hanna Maria Yttereng til Fædrelandsvennen.

Yttereng spilte de første 15 minuttene da Larvik ble knust hele 36–20 onsdag. Senere på kvelden tok Sola en sterk borteseier over tabelltoer Storhamar, som sørget for at Vipers sikret seriegullet allerede tre runder før slutt.

Det var Ytterengs første Vipers-kamp på over seks måneder.

Skadet siden september

Linjespillerens forrige kamp var åpningskampen i denne sesongens Champions League, borte mot Györ 11. september.

Det var i en duell med Györs Stine Bredal Oftedal at hun skadet skulderen. Yttereng spilte resten av kampen, ettersom skaden ikke kjentes alvorlig. Men den påfølgende uka måtte hun operere sin venstre skulder.

– Jeg opererte ganske fort. Men så fikk jeg problemer med bevegeligheten, det er det som har vært problemet i ettertid. Jeg hadde egentlig sett for meg å være tilbake litt tidligere. Men det har ikke helt gått etter planen, sier Yttereng.

Yttereng avbildet etter hun scoret i kampen mot Györ 11. september i fjor. Kampen mot Larvik onsdag var hennes første siden tapet i Ungarn for over seks måneder siden. Foto: Csaba Krizsan / AP

Sentral da Vipers vant Champions League

I tillegg til å være en målfarlig linjespiller er Yttereng en svært god forsvarsspiller. Da Vipers sikret seg sitt første Champions League-gull i klubbens historie forrige sesong, var Yttereng blant lagets aller viktigste forsvarsspillere.

Det å bli langtidsskadet kort tid etter triumfen i Champions League, gjorde det ekstra tungt for Yttereng.

– Det gikk jo fra å være helt på topp til bånn i bøtta. Så det har vært tungt, sier hun.

Etter flere tilbakefall er hun endelig tilbake i spill igjen.

– Det er jo det man trener for hver dag. Det betyr alt. Så jeg er veldig glad for at jeg endelig er tilbake, sier 31-åringen.

Yttereng (t.h.) var blant Vipers sine viktigste spillere da klubben gikk til topps i Champions League. Her er hun avbildet sammen med lagvenninnene idet sluttsignalet i finalen mot Brest gikk. Foto: Tibor Illyes / AP

– Har aldri sluttet å stå på

Marta Tomac kjenner Yttereng godt, og trønderne har spilt sammen i en rekke klubber opp igjennom. Tomac mener det er ekstra godt å få Yttereng tilbake i spill.

– Det er deilig for Hanna, hun har jobbet hardt for dette. Vi er veldig gode venner og jeg vet hvor mye innsats hun har lagt ned, og hvor mye det betyr for henne. Hun har slitt en del med kroppen sin, men hun har aldri sluttet å stå på. Hun er en viktig person både på og utenfor banen, sier Tomac.

Playmakeren mener også at det er viktig for Vipers å få Yttereng tilbake i spill, og trekker blant annet fram prestasjonene til Yttereng i semifinalen og finalen av Champions League forrige sesong.

– I Final four var hun blant våre viktigste spillere i forsvar. Hun er en skikkelig kriger, det er deilig å ha en slik spiller på laget, mener Tomac.

Marta Tomac (t.v.) er svært glad for å ha venninnen sin tilbake fra skade. Her feirer de storseieren over Larvik, som hjalp Vipers til å sikre seriegullet onsdag. Foto: Henrik Gill

– Gledelig

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad var også svært glad over å se Yttereng tilbake i kamp.

– Det er viktig for oss. Man synes jo synd på Hanna som har gått skadet så lenge. Jeg vet jo at det er tungt. Så det er veldig gledelig at hun er tilbake. Hun var fremragende på trening i går, så da fikk hun spille de første minuttene i dag, sier Gjekstad.

Yttereng kunne smile bredt etter comebacket fra skade. Foto: Henrik Gill

Treneren tror at Yttereng vil kunne bidra på samme nivå som i fjor når sesongen drar seg til med Champions League-kvartfinaler i slutten av april og i begynnelsen av mai.

– Ja, jeg tror og håper det. Hun har vært viktig for oss i forsvar i lange perioder, også i angrep. Så tror jeg Hanna må få tid til å spille seg inn i Champions League-form igjen. Vi får se hvordan det går med belastningen i trening og i kamp, sier Gjekstad.

Håper å se Waade tilbake neste uke

Silje Waade, som har slitt med en korsbåndskade i lang tid, var også med i kamptroppen mot Larvik.

– Forhåpentligvis er Silje i spill fra og med neste uke. Vi tar det stille og rolig, sier Gjekstad.

Nora Mørk sto over kampen mot Larvik på grunn av en kink i ryggen, men forventes klar igjen neste uke. Keeper Andrea Austmo Pedersen har fått korona, som forklarer hennes fravær på onsdag.