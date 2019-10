Vipers hentet inn åtte mål – klarte uavgjort mot storlaget

Vipers leverte en magisk 2. omgang da de klarte uavgjort 38–38 mot det franske storlaget Metz.

Vipers - Metz 38–38 (17–21)

For en herlig kamp det ble i Aquarama søndag ettermiddag. Vipers så ut til å ha møtt overmakten da de lå under 20–28 etter sju minutter av andre omgang. Men Vipers nektet å gi seg mot det franske storlaget, som hadde vunnet klart i sine to første Champions League-kamper.

Metz beholdt likevel ledelsen gjennom hele 2. omgang - inntil Emilie Hegh Arntzen utliknet på straffe til 38–38 10 sekunder før slutt. Metz fikk en siste sjanse, men skuddet til Orlane Kanor gikk i stanga.

Assistenttrener Katrine Lunde sier i Fædrelandsvennens livestudio at hun er litt skuffet med bare ett poeng.

– Det så veldig mørkt ut en periode. Det er en veldig bra opphenting. Men slik kampen utlivklet seg kan dette blir ett viktig poeng. Vi vet at Metz er et veldig bra lag. Men nå er selvtilliten tilbake og vi kan slå de neste gang, sier Lunde.

Vipers åpnet godt

For Metz var dette en gylden anledning til å ta revansje. Etter å ha slått Vipers i to Champions League-kamper for to sesonger siden, tapte de 30–31 i en høydramatisk bronsefinale i Final4 i vår.

Vipers åpnet forrykende. Mens de forrige helg mot Podravka ble tatt fullstendig på senga, og lå under 0–5 var det Vipers som denne gang gikk ut i hundre og ledet 3–0 før halvannet minutt var gått.

Metz tok timeout allerede etter sju minutter – på stillingen 8–5 til Vipers. Men så stokket det seg for Vipers. Først misset Linn Jørum Sulland – som banket inn ti mål mot Metz i Budapest i mai – en sjumeter, og deretter scoret de franske jentene fire på rappen. Dermed lå Vipers under for første gang i kampen, og Ole Gustav Gjekstad tok timeout på stillingen 8–9.

Ole Gustav Gjekstad sa i pressekonferansen etter kampen at han er fornøyd med ett poeng da Vipers var nærme tap og lå under med hele åtte mål på det meste i kampen.

– Vi var dårlige i forsvar, men scorer masse mål. Vi skal ikke slippe inn 38 mål igjen denne sesongen, konstaterte han på pressekonferansen.

Opphenting

Vipers fikk ikke det etablerte angrepet til å sitte mens Metz fikk kontre inn en rekke “enkle” mål. 20 minutter ut i omgangen tok Gjekstad Vipers´ andre timeout – på stillingen 11–15.

Da satte Gjekstad inn Ragnhild Valle Dahl, som takket for tilliten med å knalle inn tre mål før pause, men det hjalp lite da Metz-stjernen Grace Zaadi storspilte og banket inn åtte mål pause.

Ole Gustav Gjekstad rakk også å pådra seg gult kort for dommerprotester før lagene gikk til pause på stillingen 21–17 til Metz.

Etter pause kom den kinesiske målvakten, Yurou Yang, inn for Vipers – uten at det ga umiddelbar respons. Sju minutter ut i omgangen så Gjekstad seg nødt til å ta en ny timeout, på stillingen 20–27.

Etter 40 minutter kom Andrea Austmo Pedersen tilbake i målet, og bidro – blant annet med en strafferedning – til å tenne et nytt Vipers-håp. Etter 42 minutter tok Metz timeout på stillingen 26–30. Men nå var det Vipers som hadde momentet i kampen, og da Silje Waade reduserte til 30–31 kokte det blant 1717 tilskuere i Aquarama.

– En råskap og vinnerskalle

Da kampen gikk mot avslutning kom Ragnhild Valle Dahl inn, og viste fram skuddarmen sin en rekke ganger, men Vipers ble hele tiden hengende et mål eller to bak.

– Det ble tett på slutten og det er deilig at vi klarte å hente oss inn. Jeg fikk beskjed før kampen om å gå på mål, og det føler jeg gikk greit. Jeg føler at jeg gjorde det jeg måtte, sier Valle Dahl en smule beskjeden etter å ha scoret syv mål.

– Hun har en råskap og en vinnerskalle, sier Tomac om Valle Dahl .

Utliknet ti sekunder før slutt

Ti sekunder før slutt utlignet Emilie Hegh Arntzen på straffe, og da Orlane Kanor skjøt i stanga i sluttsekundene endte dramaet i Aquarama uavgjort.

– Hun (Hegh Arntzen) øvde på dette trickskuddet på trening og hun tullet med å gjøre det i kampen. Men den gikk i mål, sier lagkamerat Malin Aune.

Kampfakta

Vipers Kristiansand - Metz 38–38 (17–21)

Vipers: Andrea Austmo Pedersen, Emilie Hegh Arntzen (8), Tonje Refsnes (1), Malin Aune (3), Carolina Morais, Vilde Jonassen, Silje Katrine Waade (5), Yurou Yang, Linn Jorum Sulland (1), June Andenæs, Ragnhild Valle Dahl (7), Marta Tomac (6), Sunniva Andersen (1), Heidi Løke (6)

Utvisninger Vipers: 1x2 min. Metz: 4x2 min.