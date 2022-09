Det opplyser Vipers i en e-post til sine samarbeidspartnere.

Gjekstad sin kontakt med Vipers går ut etter denne sesongen. Suksesstreneren, som blant annet har ledet Vipers til to strake titler i Champions League, blir dermed ikke med klubben videre.

Ifølge klubben ønsker Gjekstad seg en pause etter å ha ledet Vipers i fem år. Gjekstad ble ansatt som hovedtrener i klubben 2018, og er inne i sin femte sesong.

– Fem år er ganske lenge. Det er ikke noe dramatikk i dette. Jeg trives godt i Vipers, men når sesongen er over er det på tide å gjøre noe annet, sier Gjekstad til NRK, som var først ute med nyheten.

Vipers understreker samtidig at klubben ikke skal senke ambisjonene etter avskjeden til Gjekstad. Klubben jobber med å finne en god erstatter som skal ta over ansvaret fra Gjekstad etter denne sesongen.

Vipers skriver også i e-posten at Gjekstad sin motivasjon er 100 prosent for 2022/23-sesongen, som altså blir hans siste.

Morten Jørgensen, som sitter i sportslig utvalg, og som har hatt dialogen, sier følgende:

– Klubben har kjent til dette en tid. Vi har hatt en åpen og grei diskusjon om hva han tenker, og Ole har vært åpen om at han etter fem år syntes tiden var inne til å gjøre noe annet. Det må vi bare respektere. Det betyr ikke at vi ikke har gjort det veldig tydelig for ham at vi ønsket å ha ham med videre, sier Jørgensen.

Vi kommer tilbake med mer.