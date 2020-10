Håndballstjerne koronasmittet før Vipers-møtet

Den rumenske håndballstjernen Cristina Neagu (32) har testet positivt på covid-19, før lørdagens Champions League-møte med Vipers i Aquarama.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Cristina Neagu (32) har fått påvist koronasmitte. Det skjer kun dager før hun og resten av Bucuresti-laget skal møte Vipers i Aquarama. Foto: Vidar Ruud / NTB

Det bekrefter 32-åringen selv på sin egen Instagram-konto.

– Min generelle helse er god, og jeg gleder meg til å komme tilbake til trening, skriver Neagu, ifølge VG.

Neagu regnes som en av verdens beste håndballspillere, og holder til i rumenske CSM Bucuresti, som etter planen skal gjeste Vipers i Aquarama lørdag.

Bakspilleren har fått prisen som årets håndballspiller i verden fire ganger, senest i 2018.

Neagu skal ha testet positivt på koronatesten i forrige uke. Resten av spillerne og støtteapparatet i klubben skal ha testet negativt etter at Neagu har fått påvist viruset.

Bucuresti-laget må likevel teste seg på ny ved ankomst til Norge, før kampen mot Vipers. Da den ungarkse håndballklubben Ferencvaros ankom Norge for å møte Vipers i september, testet to spillere positivt for Covid-19 på den norske testen.

Kampen mot FTC ble derfor avlyst. Så gjenstår det å se om kampen mot Bucuresti blir spilt som planlagt på lørdag.