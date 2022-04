Allerede neste sesong kan Vipers komme til å spille NM-finale på Sørlandet. Arendal er tildelt et nytt konsept - «Final8» - for de neste tre sesongene.

Dette skriver Norges håndballforbund (NHF) på sine sider fredag.

I stedet for en finalehelg i Oslo, slik det var i mange år før pandemien, blir neste sesongs håndballfest lagt til Sørlandet. Modellen blir et samme mønster som «Final4» helgen i Champions League, men i og med både damer og herrer skal spille samme helg i Arendal, kaller man det «Final8».

Dette innebærer en rekke storkamper i Sparebanken Sør Amfi i månedskiftet februar/mars neste år:

Semifinale, bronsefinale og finale for senior damer

Semifinale, bronsefinale og finale for senior herrer

Finale for kvinner junior og herrer junior

– Vi har over tid sett etter løsninger for å utvikle NM, og gjøre turneringen mer attraktiv for både lag, spillere, publikum, mediene og samarbeidspartnerne. Vi har store forventninger til den nye modellen, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

Saken oppdateres.