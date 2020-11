Se Vipers spille om cupfinaleplass

Onsdag kveld kan Vipers sikre seg sin fjerde strake cupfinale. Kampen kan du se på fvn.no fra kl. 19.00.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad har forskuttert med cupfinale i romjula. Onsdag er Fana siste hinder på veien mot NM-finalen. Foto: Nicolai Olsen

Vipers står med tre strake NM-gull, og er på god vei til å kunne sikre klubbens fjerde NM-tittel. Onsdag kveld er Fana siste hinder, før en eventuell cupfinale i Oslo Spektrum i romjula. Semifinalen spilles i Aquarama, men kan også ses på fvn.no. Kampstart er kl. 19.00.

PS: Kampen vil bli lagt inn som video øverst i denne saken.

For snaue to uker siden møttes de to lagene til seriekamp i Aquarama. Da vant Vipers med hele 21 mål, etter å ha slått bergenslaget 45–24. Det var ny scoringsrekord for Vipers på hjemmebane i serien. Trener Ole Gustav Gjekstad har stor tro på ny seier, og planlegger for cupfinale. Men han er ikke overbevist om at den spilles i Spektrum.

– Vi slo dem klart sist, og jeg har forskuttert med at vi skal til cupfinalen. Der møter vi sannsynligvis Sola, og da burde vi kunne spille på Sørøstlandet eller Sørvestlandet. Det er ikke noen grunn til å dra til Oslo, der det er mest smitte. Men det får vi se på, sier Vipers-treneren.

Vipers kom i år inn i cupen i tredje runde, og har i tur og orden slått ut Randesund, Gjerpen og Molde med henholdsvis 39–15, 47–27 og 36–19.

