«Tidenes signering i norsk kvinnehåndball er et faktum»

KOMMENTAR: Om Nora Mørk kommer tilbake i godt gammelt slag, kan Vipers vinne Champions League allerede kommende sesong, skriver sportsleder Pål Wollebæk Jørgensen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Med en formsterk Nora Mørk på laget er Vipers store mål innen rekkevidde. Foto: Vidar Ruud

Det gikk som alle spådde. Nora Mørk blir Vipers-spiller, og det er bare å slå fast med en gang: Vipers står for tidenes signering i norsk kvinnehåndball noensinne.

Norges største håndballstjerne ved siden av Sander Sagosen får Aquarama som hjemmearena.

Signeringen er et scoop. Markedsmessig kunne ikke Vipers fått en større fisk på kroken. Hun var allerede en nasjonal kjæledegge før hun virkelig slo igjennom da hun skjøt Norge til EM-gull i 2014. Statusen har stått seg gjennom tårer og skademareritt.

Hun har vært verdens beste håndballspiller i flere år, og et naturlig midtpunkt på et landslag som har en unik status i norsk idrett.

Men det er ikke bare prestasjonene hennes som har gjort henne til den største profilen.

Takket være et vinnerinstinkt, sjarm og en åpenhet og ærlighet har hun blitt en hel nasjons kjæledegge.

Det er bare å se det følelsesladede intervjuet hun har gjort med TV 2 nå i ettermiddag. Hovedårsaken til at Nora Mørk kommer er for å være nærmere sin mor som er blitt alvorlig syk.

Så får vi krysse fingrene for at den tøffe situasjonen på hjemmebane blir lysere, og at Oslo-oppholdet lar seg kombinere med spill i Vipers.

Og at Nora Mørk kommer tilbake som håndballspilleren hun var før skadene.

Nora Mørk ikledd Vipers-drakten. Foto: Privat

De som så henne sist hun var i aksjon, mellom en av de evinnelige kneoperasjonene, så en spiller som var langt unna nivået fra glansdagene.

De nakne fakta er at det er over ett år siden hun var i aksjon for det norske landslaget.

Siden VM-finalen i desember i 2017 har hun kun tre kamper med flagget på brystet.

Hun var på banen for Györ under Final Four i Budapest på vårparten i fjor, men var langt unna sitt gamle nivå. Hele den første sesongen i Bucuresti røk på grunn av knetrøbbel og operasjoner.

Klarer hun å komme tilbake mot toppnivået kommer hun til å løfte hele Vipers. De er plutselig i posisjon til å klare sitt store hårete mål.

Med Nora Mørk i slag er Vipers en av kandidatene til å vinne Champions League allerede kommende sesong.