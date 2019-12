Christopher Langeland på opprykksfesten i Oslo onsdag kveld sammen med en annen av investorene i Start En Drøm, Robin Reed. Foto: Jacob J. Buchard

Start-sjefen har aldri vært med på lignende. Nå tror han opprykket kan bli et vendepunkt

– Det er nå jobben begynner, sier Christopher Langeland etter opprykket.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det har vært en helt fantastisk opplevelse. Jeg har aldri opplevd noe lignende tidligere, og kommer nok aldri til å oppleve noe lignende igjen.

Det sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm, til Fædrelandsvennen.

Det har gått litt tid siden dommer Ola Hobber Nilsen blåste av på Åråsen onsdag kveld og det utrolige hadde skjedd. Det store målet om opprykk lå i tusen knas på golvet etter 60 minutter og 4–0 i sekken.

Så dukket Martin Ramsland opp og gjorde at Start nådde målet sitt.

– Det betyr utrolig mye

Det er lett å bli tatt av euforien og måten det hele skjedde på. Men for Starts del er altså det naturlige målet for sesongen nådd. Det som ble sett på som en skuffelse hvis man ikke klarte det.

– Det betyr utrolig mye og det betyr at man får langt bedre rammevilkår til neste år. Før sesongen hadde vi tre hovedmål. Rykke opp, få til en bærekraftig avtale med kommunen, og å bygge en prestasjonskultur som ikke har vært så god som den bør være, sier Langeland og mener at to av tre mål er oppnådd. Den lenge diskuterte avtalen med kommunen om Sør Arena gjenstår.

Christopher Langeland (t.h.) på opprykksfest onsdag. Foto: Jacob J. Buchard

Han sier klubben har jobbet med to forskjellige budsjett for 2020 avhengig av hvilken divisjon laget skulle spille i. Fædrelandsvennen har tidligere omtalt at forskjellen på spill i de to divisjonene skriver seg til mellom 10 og 15 millioner kroner.

– Underskuddet blir betydelig mindre

– Jeg håper vi har vært tydelig på hva dette betyr. Ett år til i 1. divisjon hadde vært vanskelig, spesielt med den leieavtalen vi har nå. 1. divisjon pluss nåværende leieavtale går ikke. Det hadde ikke vært liv laga i lengden. Heldigvis kan vi bruke bunken som ligger til høyre, men vi hadde planlagt for 1. divisjon også.

– Hva er forskjellen på de to bunkene?

– Hovedforskjellen er at underskuddet blir betydelig mindre. Så handler det også om at vi får mulighet til å få med oss folk på en helt annen måte. Jeg tror ikke vi helt vet hvilket potensial som ligger i Start, sier Langeland.

Han mener klubben nå må bruke den sterke opplevelsen fra Åråsen for alt det er verdt. Start-investoren mener det kan være et vendepunkt for klubben.

– Jeg var langt nede i kjelleren på 4–0. Uansett hva jeg hadde sagt etter kampen, hadde vi hatt utrolig vanskelig med å nå ut med budskapet. Det hadde blitt en sinnssykt stor oppoverbakke, sier Langeland.

Christopher Langeland i Oslo torsdag. Foto: Jacob J. Buchard

– Nå jobben begynner

Start En Drøms uttalte målsetting har hele tiden vært å etablere Start i Eliteserien.

– For Start En Drøms del har det skjedd mye etter at vi kom inn, og vi har lært utrolig mye og gjort noen feil. Forhåpentlig har vi klart å endre litt kurs nå med enda flere lokale spillere og med å ta tak i prestasjonskulturen. I tillegg har vi tatt grep for å få en mer stabil økonomi. Men dette betyr utrolig mye. Det blir enklere for marked å selge produktet Start. Vi skal være positiv på en dag som dette, men det er nå jobben begynner. Vi har ikke spilt en kamp i Eliteserien ennå. Når det begynner skal vi ta poeng, sier Langeland.

Året startet med den vanvittige situasjonen rundt Kjetil Rekdal. «Vi ga de nye trenerne 40 meter tillegg» som Langeland sier. Kontrastene er store.

– Kontrastene er helt sinnssyke. Man må være takknemlig for å ha erfart begge deler, og ta det med videre i arbeidet framover.

– Ikke store endringer i stallen

Nå er spørsmålet hvilke endringer som skal gjøres foran returen til Eliteserien. Det blir neppe like mange spillere inn som foran fjorårssesongen. Men forsterkninger kan komme.

– Vi mener at det nå ikke handler om å få inn mange nye spillere, men om å få bygd videre på den kulturen vi er i ferd med å bygge og få mest mulig ut av de vi har. Så vil det alltid være spillere ut og inn i et overgangsvindu, sier Langeland.

Start-trener Joey Hardarson mener dagens stall ikke er langt unna det den trenger å være for å hevde seg i Eliteserien.

– Vi må ha tro på at vi kan utvikle hver enkelt spiller og laget. Det blir ikke noen store endringer på stallen. Helt naturlig at det blir noen, og når vi rykker opp så må vi se hvor vi kan forsterke oss. Den jobben er i gang. Vi har vært i en situasjon med usikkerhet rundt nivå, og da har vi måtte jobbe med noen forskjellige løsninger. Nå kan vi være mer konkret, sier Joey Hardarson.