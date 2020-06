NFF vil åpne for publikum på eliteseriekamper

Norges Fotballforbund håper å kunne sluse folk inn i ulike soner på eliteseriearenaene slik at det kan spilles fotball med et visst antall tilskuere i sommer.

NFF-toppene Lise Klaveness og Nils Fisketjønn håper det blir mulig med publikum på eliteseriearenaene i den kommende sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

VG skriver at forbundet har latt seg inspirere av sommerens Kaptein Sabeltann-forestillinger i Dyreparken i Kristiansand, der det åpnes for 800 gjester samtidig.

– Vi diskuterer måter å kunne utvide antall hoder på stadion på. De får det til i Dyreparken, og vi har både større og dyrere arenaer. Vi jobber med dette i dag, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til VG.

I Dyreparken i Kristiansand deler man amfiet opp i fire separate soner med hver sin inngang, og disse sonene deles igjen inn i flere små båser der annenhver benkerad står tom.

Inntil videre gjelder et antall på maksimalt 200 personer til stede på en eliteseriekamp, inkludert spillere, dommere, støtteapparat og mediefolk. NFFs elitedirektør Lise Klaveness sier at man nettopp er kommet i gang med å se på muligheten for å slippe inn publikum.

– Vi har veldig fokus på å komme i gang med kamper. Rammen har vært maks 200 personer, og det har vært et hardt og intenst arbeid å komme dit. Nå vil vi se på løsninger i andre bransjer og kanskje finne inspirasjon til løsninger som vi kan foreslå til myndighetene. Jeg tror vi har gode muligheter til å ha et begrenset antall publikum innenfor forsvarlige rammer etter hvert, sier hun.

Klaveness understreker også at det er myndighetene som eventuelt må åpne for en slik løsning.