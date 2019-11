Jesper Mathisen (t.v) og Pål Wollebæk Jørgensen er programledere i Fotballradioen.

Fotballradioen: Mathisen tror ikke Start klarer opprykket

Jesper Mathisen spår at Start-spillerne ikke takler presset når det hele skal avgjøres. Hør ny episode av Fotballradioen.

For mindre enn 2 timer siden

Steinar Skeie gjester Fotballradioen når gjøres en oppsummering av sesongen 2019 - som langt fra er over for alle. Det er allerede klart at Start må ut i kvalifisering for å rykke opp til Eliteserien. Har Joey Hardarsons-gutter det som skal til?

Nei, er Jesper Mathisens klare svar på det. Skeie snakker også om et nytt godt Vindbjart-lag i emning, og at han fortsatt har en drøm om å ta over treneransvaret i Start.

