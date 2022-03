Start-supporter Anne May Fredriksen fikk hjertestans to ganger i forbindelse med en pyrohendelse i cupkampen mot Sandnes Ulf. Fredag fikk hun møte Start-spillerne.

KRISTIANSAND: – Jeg kunne dødd den ettermiddagen. Jeg var i fin form, men i det røyken kom imot meg fikk jeg plutselig ikke puste. Det snevret seg helt, og jeg tippet forover og gikk i bakken, sier Anne May Fredriksen i et intervju til IK Starts nettside fredag.

Fædrelandsvennen skrev etter cupkampen mot Sandnes Ulf 13. mars at en kvinnelig Start-supporter hadde blitt sendt til sykehus etter bruk av pyroeffekter på tribunen i minuttene før kamp - en kamp Start tapte 0–2 for Sandnes Ulf.

Til Starts hjemmeside forteller Fredriksen om den dramatiske hendelsen på tribunen, som endte med at hun fikk hjertestans to ganger. Grunnen er at hun fikk en allergisk reaksjon på røyken som kom ut av pyroeffektene som ble brukt.

– I etterkant er jeg blitt fortalt at jeg falt oppå en annen supporter. Jeg hadde visstnok øynene åpne der jeg lå, men det var ikke tegn til liv, forteller hun - som fikk livreddende hjelp av helsepersonellet på Øster Hus Arena.

– Så ble jeg lagt på båre og fraktet ut til sykebilen, noe jeg heller ikke husker noe av. Jeg var fortsatt bevisstløs. På vei til sykehuset i Sandnes er jeg blitt fortalt at jeg hadde en hjertestans til, legger hun til.

Fredriksen fikk heldigvis god hjelp av helsepersonell, og kom ut fra hendelsen med livet i behold. Hun opplyser at hun har fått en henvisning til hjertespesialist og at hun skal ta MR av hodet.

Fredag var hun invitert til Sparebanken Sør Arena for å møte spillerne.

Anne May Fredriksen med Start-spillerne. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Den tidligere TV 2-reporteren Davy Wathne var en av dem som fikk med seg hendelsen på tribunen. Han forteller Fædrelandsvennen at det var svært ubehagelig å være vitne til det som skjedde med Fredriksen.

– Jeg synes det var skremmende. Jeg så en stor klynge samlet under en stor banner på tribunen. Jeg så røyken som sivet ut, og for meg som bare kjente avdriften av den var det ubehagelig. Så fikk jeg øyet på en dame som lå på ei benk, med helsepersonell som løp for å hjelpe henne. Jeg kunne se på menneskene som stod der at dette var noe alvorlig, sier Wathne.