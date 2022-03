KRISTIANSAND: – Jeg vil at Start skal bli en bærekraftig klubb over tid, og en klubb sørlendinger og folk i Kristiansand kan være stolte av. Forutsetningene her er fantastiske. Det finnes ingen unnskyldninger for at vi ikke skal utvikle oss, sier Magni Fannberg.

Han ble for en måned siden presentert som Starts nye sportssjef. Nå er han offisielt i gang med jobben. Mandag landet han i Kristiansand, og tirsdag møtte Fædrelandsvennen islendingen for en prat på Sparebanken Sør Arena.

Fannberg kommer til Start fra rollen som utviklingsleder i den svenske storklubben AIK. Han har tidligere vært blant annet utviklingsleder i Brann og trener i Brommapojkarna.

– Det var fantastisk å jobbe i AIK. Det er den absolutt beste skolen jeg noensinne har gått. Det er en klubb som har en klar identitet, med utrolig mange kompetente mennesker som jobber med klare visjoner, sier 42-åringen.

– Hvorfor valgte du å komme til Start?

– Jeg liker utfordringer. Jeg har gjort ting i AIK få andre har gjennomført. Jeg gjorde den jobben og viste at jeg kunne den veldig bra. Jeg kunne fortsatt å være i komfortsonen der, men jeg liker å gjøre det andre synes er så vanskelig å få til. Det liker jeg å få testet meg på, sier Fannberg - som tidligere i år fikk en gjev utmerkelse i Sverige for arbeidet sitt med talentutvikling i AIK.

– Jeg liker å gjøre det andre synes er så vanskelig å få til, sier Fannberg. Foto: Kristin Ellefsen

Kjempe om opprykk

Han forteller at han som sportssjef står for «trygghet og langsiktighet».

– Det er enkelt å se denne jobben fra utsiden og tro at man skal jobbe med spillerlogistikk, spillere ut og spillere inn. Jeg ser på denne jobben like mye som å være en teknisk direktør. Jeg ønsker å gi folk trygghet. Folk må føle at vi bryr oss om dem, og de skal kjenne seg trygge på veien vi skal gå framover, sier en tydelig Fannberg.

Det er to uker til Start skal åpne sesongen med bortekamp mot Åsane. Sørlendingene har vært aktive på overgangsmarkedet i vinter. Fannberg mener at troppen Start har bør være god nok til å kunne kjempe om ett opprykk til eliteserien.

– Jeg ser på troppen som en sterk tropp i 1. divisjon. Det er en tropp som skal kunne være med å kjempe i toppen, sier han.

– Kommer det nye spillere inn før vinduet stenger?

– Det får dere se på, sier han kontant.

Opptatt av talentutvikling

Han er engasjert når det kommer til talentutvikling, noe han har god erfaring med fra sine tidligere roller i AIK og Brann.

– Det beste for en klubb økonomisk er å få fram egne talenter. Det er det billigste og det som gir best økonomisk avkastning. Vi må ha gode diskusjoner og prosesser på disse tingene.

Fannberg ønsker ikke å trekke fram navn, men sier at han ser flere unge, talentfulle spillere i klubben med stort potensial.

Avslutningsvis sier han at det blir viktig for ham å støtte trenerteamet som er i klubben.

– Jeg synes at de driver godt. De har tillit til meg, og jeg skal støtte dem i reisen framover. Vi må ikke hele tiden måle oss ut fra forrige kamp, men over tid. De har et press på seg om at vi skal være i toppen av 1. divisjon, sier han.