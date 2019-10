Se den ufattelige tabben som kan ha knust opprykksdrømmen for Start

Notodden-duoen Espen Vasby og Martin Solheim Holmen forærte Sandefjord en gavepakke som kan bli avgjørende i opprykkskampen mot Start.

For mindre enn 20 minutter siden

Sandefjord-Notodden 2–0

Notodden-målvakt Espen Vasby og Martin Solheim Holmen er sannsynligvis ikke de mest populære spillerne i Kristiansand de neste dagene.

For søndag kveld bidro de, på uheldig vis, til at Sandefjord tok enda et lite steg nærmere direkte opprykk til Eliteserien på bekostning av Start.

63 minutter ut i kampen borte mot Sandefjord, på stillingen 1–0 til vertene, skulle Vasby ta utspill. Han sentret lavt opp til en møtende Holmen, som kontrollert skulle trille tilbake til målvakten. Men resultatet var alt annet enn kontrollert.

I stedet sendte han den i knehøyde mot lagkameraten, og han bommet fullstendig da han skulle klarere unna. Dermed spratt ballen inn til 2–0 til Sandefjord, og kampen var så godt som punktert.

Tett opprykkskamp

Notodden-duoen vanskeliggjorde ikke egenhendig Starts opprykkssjanser. Det bidro også sørlendingene selv til, da de søndag spilte 0–0 hjemme mot KFUM.

Tre runder før slutt er det tre poeng – og ett baklengsmål – som skiller fra Sandefjord på direkte opprykksplass ned til Start på plassen bak. Sandefjord har 59 poeng, Start har 56. Sandefjord har scoret 49 og sluppet inn 27. Start har scoret 49 og sluppet inn 28.

I de siste tre kampene skal begge lag møte opprykksklare Aalesund samt Ull/Kisa. I tillegg har Start igjen en bortekamp mot nettopp Notodden i siste runde, mens Sandefjord har igjen Jerv hjemme i nest siste runde.

LES OGSÅ: Aalesund sikret opprykket til Eliteserien