Artikkelen oppdateres

Spissen, som er fetteren til Borussia Dortmund-stjernen Erling Braut Haaland, kommer etter det avisen erfarer på lån til Start neste sesong.

– Vi har en stund vurdert hva som bør være det neste steget for Jonatan. Det er ingen hemmelighet at det har vært noen klubber som har vist interesse for ham. Både i løpet av sesongen og nå etter at den er ferdig, men jeg kan ikke si noe mer om det nå, sier sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin, til avisen. Han vil ikke bekrefte om spissen er på vei til Start.

Heller ikke Start-trener Sindre Tjelmeland er snakkesalig overfor Fædrelandsvennen.

– Jeg har ingen kommentar til dette på nåværende tidspunkt, sier Tjelmeland.

– Er dette et navn dere har diskutert?

– Jeg har ingen kommentar til det, svarer han.

– Har du kjennskap til ham?

– Ja, jeg vet hvem det er. Vi har sett navnet hans.

Klubbdirektør i Start, Terje Marcussen, har ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelser.

21-åringen har denne sesongen spilt 18 kamper for Lillestrøm. Han har vært andrevalg på topp bak toppscorer Thomas Lehne Olsen. Den høyreiste spissen står med ett mål og en målgivende pasning i Eliteserien denne sesongen.

Han har tidligere spilt for Bryne, Florø og Sola.