Fotballradioen: Har meldt seg ut av Start på grunn av investorene

Start-supporterne Kenneth Mayer og Andreas Nielsen gjester Fotballradioen.

Den ene har gitt ut bok om Start. Den andre har vært en markant kritiker av pengemakten i klubben, og sågar meldt seg ut som medlem. Denne uken gjester Start-supporterne Kenneth Mayer og Andreas Nielsen Fotballradioen.

Der snakker vi litt om braktapet i Bodø, men mest om Start som klubb, fortiden, fremtiden og hvordan det er å være supporter av et lag som nok en gang kjemper mot nedrykk i Eliteserien.

Begge er begeistret for Bolaños-signeringen og både håper og tror at 2020-versjonen av costarikaneren ikke er så langt unna spilleren som herjet i Kristiansand for over 10 år siden.